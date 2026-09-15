Petřínská lanovka se vrací. S novými vozy
Po téměř dvouleté přestávce se na Petřín vrací lanová dráha. Dopravní podnik zahájí zkušební provoz s cestujícími v úterý 22. září. Součástí modernizace petřínské lanovky jsou zcela nové vozy čtvrté generace. Jejich design navrhlo studio Anna Marešová designers.
Už za týden začnou na Petřín v rámci zkušebního provozu jezdit nové vozy lanovky. Za jejich podobou stojí designérka Anna Marešová. O novém projektu mluvila v podcastu Sbaleno. „Na původní lanovce nás bavilo, jak hezky dokázala zestárnout. Přestože její design pocházel z osmdesátých let, nebyl nijak okázalý. Byl technicky čistý, funkční, ale zároveň v sobě měl určitou jemnost,“ říká Marešová.
Původní vozy jezdily na podvozku z roku 1932. „Chtěli jsme proto navázat na to, co fungovalo a co měli lidé rádi, ale převést to do současnosti tak, aby nový vůz působil přirozeně, nadčasově a mohl na Petřín jezdit zase mnoho dalších let.“
Nové vozy přinášejí větší podíl prosklených ploch a cestujícím nabídnou atraktivnější výhledy na Prahu během celé jízdy. Charakteristickým prvkem nových vozů je jejich vzájemná interakce při míjení na trati. Jeden z vozů „mrkne“ a druhý změní barvu vnitřního osvětlení.
Petřínská lanovka se po téměř dvouleté pauze vrací do provozu. První cestující sveze 22. září a nové vozy pak budou jezdit každý den zhruba po deseti minutách. Jednorázová jízdenka ale nově vyjde na 100 korun.
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Petřínská lanovka se po téměř dvouleté pauze vrací do provozu. První cestující sveze 22. září a nové vozy pak budou jezdit každý den zhruba po deseti minutách. Jednorázová jízdenka ale nově vyjde na 100 korun.
Stará víc než 130 let
„Petřínská lanovka patřila k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v Česku. Už samotná cesta a výhledy na město tvoří součást poznávání české metropole. O to zajímavější je sledovat, jak nyní tento ikonický dopravní prostředek vstupuje do nové éry,“ říká ředitelka centrály cestovního ruchu CzechTourism Tereza Hofmanová.
Studio Anny Marešové návrh nejen připravilo, ale následně se zapojilo i do samotné realizace. Cílem bylo zachovat charakter původních vozů a zároveň vytvořit moderní dopravní prostředek, který splní současné technické a bezpečnostní požadavky a bude metropoli sloužit další desítky let.
Rekonstrukce petřínské lanovky zahrnovala kompletní obnovu drážního tělesa v celé délce tratě. Stavební práce reagovaly na dlouhodobě nevyhovující technický stav infrastruktury i škody způsobené extrémními srážkami v září 2024. Lanovka začala fungovat v roce 1891, pohon byl na principu vodní převahu. V roce 1916 byl provoz ukončen, obnoven byl až v roce 1932, tentokrát již s elektrickým pohonem.
Severočeský Liberec se může začít těšit na budoucí lanovou dráhu, která povede k ikonickému hotelu na Ještědu. Technické řešení počítá s jednou velkou kabinou na dvou lanech. Její podobu navrhlo studio Anna Marešová designers, které stojí i za novou podobou lanovky na pražský Petřín.
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Severočeský Liberec se může začít těšit na budoucí lanovou dráhu, která povede k ikonickému hotelu na Ještědu. Technické řešení počítá s jednou velkou kabinou na dvou lanech. Její podobu navrhlo studio Anna Marešová designers, které stojí i za novou podobou lanovky na pražský Petřín.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.