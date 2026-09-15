Milion a půl Čechů si chce koupit byt. Spoří si po pěti tisících měsíčně
I přes neustálý růst cen bytů, domů i pozemků Češi své plány na pořízení vlastního bydlení nevzdávají. Do pěti let si chce vlastní střechu nad hlavou pořídit zhruba 1,4 milionu lidí.
Mít vlastní bydlení je v Česku i přes růst cen stále záležitostí sociální prestiže. Podle průzkumu Komerční banky a agentury Ipsos v rámci Indexu budoucnosti bydlení 2026 v současnosti šest z deseti Čechů (59 procent) bydlí v domě či v bytě, který je v jejich osobním vlastnictví anebo vlastnictví jejich partnera či partnerky. Vlastníkem či spoluvlastníkem nějaké nemovitosti je dokonce 69 procent populace. A ti, co zatím nic nevlastní, chtějí: Do pěti let si chce vlastní byt či dům za účelem bydlení pořídit více než 1,4 milionu lidí a do deseti let dokonce 2,2 milionu. Nejvíce logicky mladší lidé.
Jenže kvůli vysokým cenám nemovitostí je jejich nákup docela honička. Šéfka Modré pyramidy stavební spořitelny Monika Truchlíková uvedla, že generace Z jde na získání vlastního bytu či domu tak, že si pořizuje nemovitost mimo velká města, tu pronajímá a z nájmu pak dotuje své nájemní bydlení ve velkém městě. A u toho spoří na jiné bydlení. „Lidé velmi dobře vědí, jak složité je dnes vlastní bydlení pořídit. Přesto se ho nevzdávají. Spoří, plánují, počítají s financováním a přemýšlejí také o tom, jak bude jejich bydlení vypadat za několik let. To je podle mě nejzajímavější zpráva letošního Indexu,“ hodnotí Truchlíková.
Lidé zkoušejí všechny možnosti, jak zaplatit kupovanou nemovitost či plánovanou renovaci. Včetně toho, že hypotéku doplní drahým spotřebním úvěrem. Anebo dražším úvěrem od stavební spořitelny.
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Lidé zkoušejí všechny možnosti, jak zaplatit kupovanou nemovitost či plánovanou renovaci. Včetně toho, že hypotéku doplní drahým spotřebním úvěrem. Anebo dražším úvěrem od stavební spořitelny.
I mladí už jsou vlastníci
Generace Z, tedy lidé, kterým je dnes mezi 14 a 29 lety, představují asi pětinu české populace a je pro ně otázka bydlení obzvlášť důležitá. Do pěti let bydlet ve vlastním 389 tisíc a do deseti let 792 tisíc, což představuje 42 procent generace Z. Doposud vypadá jejich bytová situace tak, že 41 procent těchto mladých bydlí u rodičů, dalších 32 procent v nájmu a byt ve svém vlastnictví či vlastnictví partnerky či partnera má 24 procent. Nějakou nemovitost z nich vlastní či spoluvlastní 43 procent, rodinný dům v průzkumu uvádí celkem 21 procent z nich.
Překážkou na cestě k vlastnímu bydlení je ovšem cenová dostupnost. Ta je přijatelná pouze pro sedm procent těch, kteří nebydlí ve vlastním. Lidé se ale snaží jít vlastnímu bydlení naproti. Na bydlení si pravidelně spoří téměř třetina populace, mezi generací Z dokonce ještě více – peníze odkládají stranou více než čtyři mladí z deseti (44 procent). V průměru jde u mladých o 5 400 korun, zatímco v celé populaci je to méně, 4 900 korun.
Skoro třetina české populace (31 procent) bez vlastního bydlení a rovná třetina (33 procent) z generace Z bydlící u rodičů či v nájmu ovšem považuje za důvod nedostupnosti vlastního bydlení malou nebo neodpovídající nabídku.
Lidé si ani po zvýšení úrokových sazeb nepřestali půjčovat na bydlení. V červnu si podle dat bankovní asociace vzali hypotéky ve vydatném objemu 48,9 miliardy korun, proti loňskému červnu je to růst o 32 procent. Investice do nemovitosti přesto nemusí být zaručené vítězství.
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Lidé si ani po zvýšení úrokových sazeb nepřestali půjčovat na bydlení. V červnu si podle dat bankovní asociace vzali hypotéky ve vydatném objemu 48,9 miliardy korun, proti loňskému červnu je to růst o 32 procent. Investice do nemovitosti přesto nemusí být zaručené vítězství.
Pětina Čechů platí cash
Nejčastější finanční cestou, která vedla k pořízení vlastní střechy nad hlavou, byla u současných vlastníků bytů a domů hypotéka. Z lidí bydlících ve vlastním ji využilo 28 procent. Pětina si pořídila nemovitost pouze z vlastních úspor a 16 procent ji zdědilo. Zhruba 12 procent finančně podpořili rodiče a obdobný podíl využil úvěr ze stavebního spoření nebo od stavební spořitelny.
S hypotékou počítá v příštích deseti letech polovina zájemců o nemovitost, třetina chce koupi zvládnout pouze z vlastních úspor. Téměř čtvrtina plánuje úspory doplnit jiným úvěrem a 18 procent očekává finanční pomoc rodičů. Ještě větší roli hraje hypotéka u generace Z. Počítá s ní 69 procent zájemců o vlastní bydlení, 28 procent plánuje spojit vlastní úspory s jiným úvěrem a 26 procent počítá s finanční podporou rodičů.
Nejvyšší šéfka Modré pyramidy uvedla, že zajímavým řešením, jak se dostat k vlastnímu bydlení, mohou být družstevní byty. Výhodou podle ní je, že si úvěr na postavení bytového domu bere družstvo, které jej může dostat jednodušeji než jednotlivec. V některých zemích to podle Truchlíkové funguje tak, že bytový dům postaví municipalita, která v něm nabídne nájemní bydlení lidem s profesí, jež jsou pro ni potřebné, jako třeba lékaři či učitelé, a zbytek jde na družstevní byty. Tento koncept by byl podle ní uplatnitelný i v Česku.
Generace Z není finančně bezstarostná, ale spíš pod tlakem. Drahé bydlení a nejistá budoucnost nutí mladé Čechy přemýšlet o penězích už od první výplaty. Podle Air Bank si více než polovina lidí do 25 let zvládá odložit alespoň desetinu příjmu a mladí stále častěji sahají i po investicích.
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Generace Z není finančně bezstarostná, ale spíš pod tlakem. Drahé bydlení a nejistá budoucnost nutí mladé Čechy přemýšlet o penězích už od první výplaty. Podle Air Bank si více než polovina lidí do 25 let zvládá odložit alespoň desetinu příjmu a mladí stále častěji sahají i po investicích.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.