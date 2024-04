ČNB se blíží k plánu guvernéra Michla. Nakoupila další tuny zlata

Česká národní banka (ČNB) v prvním čtvrtletí nakoupila téměř pět tun zlata. V rezervách ho ke konci března měla 1,144 milionu troyských uncí, což odpovídá 35,58 tuny, vyplývá z údajů o struktuře devizových rezerv. Od konce loňského března se objem zlata v rezervách více než zdvojnásobil.

Reklama

Ke konci loňského roku měla ČNB v rezervách 986 tisíc troyských uncí (30,67 tuny) zlata. Jeho hodnota byla dvě miliardy dolarů (47,5 miliardy korun). Do konce prvního čtvrtletí objem zlata narostl na 1,144 milionu troyských uncí, jeho hodnota dosáhla 2,5 miliardy dolarů (58,4 miliardy korun).

Centrální banka začala ve větší míře nakupovat zlato v roce 2022. Ke konci roku 2022 ho měla v rezervách 385 tisíc troyských uncí, tedy zhruba 11,97 tuny. Na konci loňského prvního čtvrtletí dosáhl objem zlata v rezervách 434 tisíc troyských uncí (13,5 tuny), za poslední rok se tak jeho množství více než zdvojnásobilo. Od poloviny loňského roku nakupuje ČNB čtvrtletně zhruba pět tun zlata.

Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti opakovaně uvedl, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit ke 100 tunám zlata. Zlato by potom představovalo zhruba pět procent celkových devizových rezerv ČNB. Podle něj by takový objem zlata zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.

Většina zlata, které ČNB nakupuje, se fyzicky nenachází v jejích budovách. Člen bankovní rady Jan Kubíček v minulosti upozornil, že nakoupené zlato je zpravidla uloženo v zahraničních bankách.

Zlato láme rekordy. A má před sebou fantastický výhled Trhy Zlato ve čtvrtek překonalo hranici 2 300 dolarů za unci. A drahý kov má před sebou býčí výhled. Do roka by to mohlo podle investičního veterána a ředitele společnosti Swiss Asia Capital Juerga Kienera dotáhnout až na hodnotu 2 600 dolarů. nst Přečíst článek

Bradáčová prověřuje záložnu, v níž měl „zapomenuté“ konto premiér Fiala Money O fungování Podnikatelské družstevní záložny (PDZ) s VIP klienty, v níž měl „zapomenuté“ konto i premiér Petr Fiala, se zajímají detektivové z odboru hospodářské kriminality pražského krajského ředitelství. Dozor v kauze převzalo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze, předtím spis ležel u městských žalobců. Píšou o tom dnešní Lidové noviny (LN). ČTK Přečíst článek