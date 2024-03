Zlato dál pádí vpřed. Jeho hodnota přepsala další rekord

Cena zlata se vyšplhala na další rekord, zdolala 2200 dolarů (zhruba 51 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Za jejím růstem stojí zejména vyhlídky na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech. Podle analytiků podporují cenu zlata rovněž nákupy tohoto kovu od mnoha centrálních bank, takže existuje prostor pro její další růst, uvedl server americké televize CNBC.

Cena zlata podle záznamů z burz vystoupila až na rekordních 2222,39 dolarů za unci, později ale o část zisků přišla. Krátce po 09:00 středoevropského času vykazovala nárůst zhruba o 0,9 procenta a pohybovala se v blízkosti 2205 dolarů za unci.

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Potvrdila však, že v letošním roce počítá s trojím snížením základní sazby, celkem o 0,75 procentního bodu.

Nižší úrokové sazby jsou pro cenu zlata příznivé, protože snižují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy. Vyhlídky na pokles úroků v USA navíc podkopávají kurz dolaru, což snižuje cenu zlata z pohledu držitelů jiných měn.

Analytik Aakash Doshi ze společnosti Citigroup očekává, že ve druhé polovině letošního roku by se cena zlata vzhledem k předpokládanému snižování úroků v USA mohla dostat na 2300 dolarů za unci.