Čeští důchodci se bouří. Pětikoalice chce omezit tisk slevových letáků

Na základě nabídek z tištěných reklamních letáků v obchodech nakupuje 94 procent českých seniorů, přičemž třetina často.

Zjistil to průzkum agentury Nielsen pro Radu seniorů ČR, který reaguje na chystanou novelu zákona o obalech. Ta zavádí recyklační poplatek za reklamní letáky, což podle Rady seniorů mimo jiné způsobí pokles jejich produkce. Novela upravuje také sběr PET lahví a plechovek, platit by mohla začít od poloviny příštího roku.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chce novelou urychlit přesun letáků do on-line prostředí. Z průzkumu pro Radu seniorů vyplývá, že tištěným letákům před elektronickými dává přednost 77 procent seniorů starších 60 let, v případě respondentů nad 70 let je to 84 procent. Většina dotázaných také považuje za důležité tištěné reklamní letáky zachovat - vyslovily se tak dvě třetiny seniorů starších 60 let a 74 procent seniorů nad 70 let.

On-line letáky nepřichází v úvahu

„Alternativa v podobě on-line letáků či mobilních aplikací pro seniory z mnoha důvodů nepřichází v úvahu. Pokud jim vezmete tištěný leták, v podstatě je tím odříznete od informací a sociálně diskriminujete. Když jsme MŽP upozorňovali na negativní sociální dopady novely, bylo nám řečeno, že na její přijetí to nemá a nemůže mít vliv,“ uvedla předsedkyně Rady seniorů ČR Lenka Desatová.

Novela zákona o obalech nezakazuje výrobu letáků ani neomezuje jejich distribuci směrem k seniorům, uvedla mluvčí MŽP Veronika Krejčí. Zároveň ale doplnila, že množství reklamních letáků by se mělo s ohledem na životní prostředí snižovat.

„Připravovaná novela zákona o obalech bude účinná nejdříve v roce 2025, do té doby mají producenti letáků dostatek času na kreativní a hlavně adresné řešení zvláště pro seniory, kteří nevyužívají on-line prostředí ve svém počítači nebo telefonu,“ uvedla Krejčí. „Produkce letáků je v ČR stabilně okolo čtyř miliard kusů ročně (zhruba 20 tisíc tun ročně), které končí v lepším případě v tříděném sběru (hrazeném obcí), následně se o ně někdo musí postarat a zajistit správné nakládání s těmito odpady. Jejich výrobci na tyto procesy vůbec nepřispívají,“ řekla.

Poplatek za recyklaci reklamních letáků by měl odvádět přímo jejich výrobce. Pohybovat se pravděpodobně bude v rozmezí 2500 až 3500 korun za tunu, řekl už dříve vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na MŽP David Surý a dnes to potvrdila také Krejčí. Odložené letáky podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) tvoří 20 až 30 procent objemu modrých popelnic.