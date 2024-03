FOTOGALERIE: Jak se cestovalo na konci 19. století bez davů a focení na mobily?

Nikde nikdo, asi tak by se dali popsat turisticky oblíbená místa zachycená na historických snímcích z přelomu 19. a 20. století.

I na přelomu 19. a 20. století se cestovalo a fotilo. Barevná fotografie tehdy teprve v samých počátcích, ve stadiu prvních velmi ojedinělých pokusů. Fotografové tedy nejprve pořídili černobílé snímky, které pak byly ručně kolorovány a vytištěny metodou označovanou jako fotochromový tisk.

Díky jedné z kolekcí takovýchto výjimečných fotografií, které zpřístupnila knihovna amerického Kongresu Library of Congress, se tak můžeme i my vypravit na více než 100 let starou „velkou cestu“ po Evropě. Mimochodem i tehdy se vedly kroky cestovatelů do Prahy či Karlových Varů.