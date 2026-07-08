Turisté ruší pobyty, apartmány zlevňují. Chorvatsku se euro vrací jako bumerang
Chorvatsko vstupuje do hlavní letní sezony s nepříjemným problémem. Část turistů ruší rezervace a majitelé předražených apartmánů musejí slevovat. Tři akademické studie ukazují, že k růstu cen přispívá také euro, které země přijala v roce 2023.
Chorvatsko zažívá na začátku hlavní letní sezony nepříjemné vystřízlivění: turisté ruší část rezervací, zejména ve Splitu, a majitelé apartmánů s nerealisticky nastavenými cenami musejí zlevňovat. Chorvatské turistické sdružení připouští slabší poptávku v červenci a srpnu a zdůrazňuje klíčový význam poměru ceny a výkonu.
Euro jako jeden z důvodů zdražování
Klíčovým důvodem je euro. Země je přijala v roce 2023. Jednotná evropská měna zvyšuje inflaci v Chorvatsku hned několika způsoby, jak dokládají tři nedávné akademické studie.
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Jedna úroková sazba nesedí všem
Měnověpolitický kanál inflačního působení eura v Chorvatsku ilustruje studie „How Fitting is ‘One-Size-Fits-All’? Revisiting the Dynamic Effects of ECB’s Interest Policy on Euro Area Countries“ z roku 2024.
Autoři pro země eurozóny počítají hypotetické národní sazby podle Taylorova pravidla a porovnávají je se skutečnou sazbou Evropské centrální banky (ECB). Ukazují, že jednotná sazba ECB často neodpovídá inflaci a produkční mezeře jednotlivých členských zemí eurozóny. Pro Chorvatsko je tento závěr zásadní.
Podle červnového rychlého odhadu Eurostatu činí chorvatská inflace 4,2 procenta, zatímco inflace eurozóny dosahuje 2,8 procenta. ECB přitom od minulého měsíce drží depozitní sazbu na 2,25 procenta a hlavní refinanční sazbu na 2,40 procenta.
Dosadíme-li do Taylorova pravidla použitého ve zmíněné studii letošní data z Chorvatska, vychází sazba kolem 4,9 procenta. Chorvatsko by tedy s vlastní měnou teoreticky potřebovalo sazbu asi o 2,5 procentního bodu vyšší, než je nynější hlavní sazba ECB. Protože ji však nemá, sílí inflační tlaky.
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Turisté zdražení očekávali
Turistický kanál inflačního působení eura v Chorvatsku rozebírá letos zveřejněná studie „Currency Conversion Effects: Insights into Tourist Attitudes towards Croatia’s Entrance to the Euro Area“.
Autoři na vzorku 939 respondentů zkoumají, jak přechod z národní měny, kuny, na euro změnil postoje turistů k cenám v Chorvatsku. Zjišťují, že více než čtyři pětiny respondentů očekávaly po zavedení eura růst cen v cestovním ruchu.
Euro tedy vyvolává tlak na růst inflace v Chorvatsku nejen ztrátou vlastní měnové politiky, ale také posílením inflačních očekávání turistů a zhoršením jejich vnímání cenové dostupnosti země.
Jde tak trochu o sebenaplňující se proroctví. Protože turisté po vstupu Chorvatska do eurozóny předpokládali růst cen, chorvatští hoteliéři a provozovatelé restaurací využili jejich vyšší ochoty utrácet ke zvyšování cen. Navíc je podporovala měnová politika ECB, která je z pohledu potřeb Chorvatska příliš uvolněná. Nakonec však narazili – a stále narážejí – na cenový strop.
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S eurem se ceny porovnávají snadněji
Náraz na tento strop je s eurem patrnější, protože si turisté mohou chorvatské ceny snáze porovnat s cenami v Řecku nebo Itálii, kde se rovněž platí eurem.
Třetí zásadní střípek do mozaiky chorvatské eurové drahoty poskytuje loňská studie „Monetary Contraction and Rising Interest Rates in the Croatian Economy – Has the Rise in Interest Rates in Croatia Contributed to the Collapse of Inflation?“.
Chorvatsko přišlo o vlastní nástroje
Autoři konstatují, že vstupem do eurozóny Chorvatsko předalo měnovou politiku ECB. S jejím přesunem do německého Frankfurtu ztratilo možnost dosáhnout silnější měnověpolitické restrikce – tedy účinnějšího tlumení inflačních tlaků – pomocí vlastních nástrojů, a to i jiných než základních úrokových sazeb. Jde například o stanovování povinných minimálních rezerv.
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Chorvatská drahota narazila na odpor
Sečteno a podtrženo: když má Chorvatsko inflaci výrazně nad průměrem eurozóny, ale stejnou úrokovou sazbu jako Německo či Francie, je pro něj měnová politika příliš měkká a neúčinná.
A když turisté zároveň vidí eurem vyšponované ceny přímo v eurech, ztráta cenové iluze se rychle mění v rušení rezervací, čekání na nabídky last minute a tlak na zlevňování apartmánů.