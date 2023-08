Česko se vymanilo z mělké recese. Ekonomika roste rychleji, než očekávala ČNB

Výkon české ekonomiky ve druhém čtvrtletí byl vyšší, než předpokládala Česká národní banka v srpnové prognóze. Hrubý domácí produkt meziročně klesl o 0,4 procenta, když ČNB očekávala pokles o 0,7 procenta.

Lepší než očekávané byly výsledky spotřeby domácností i vlády a investiční aktivita, naopak za prognózou zaostal export. Údaje o HDP naznačují, že se již Česko vymanilo z mělké recese, uvedl náměstek ředitele sekce měnové ČNB Jakub Matějů.

„Domácnosti sice nadále čelí poklesu svých reálných příjmů, jejich spotřeba však poklesla ve druhém čtvrtletí ve srovnání s očekáváním ČNB o něco méně,“ uvedl Matějů. Podle Českého statistického úřadu spotřeba domácností meziročně klesla o 4,4 procenta, ČNB očekávala pokles o 5,3 procenta. „Mezičtvrtletně se spotřeba domácností již vrátila k růstu, k čemuž dopomohla mimo jiné postupně se snižující inflace,“ doplnil Matějů.

Vyšší než očekávaná byla i spotřeba vládních institucí, která meziročně vzrostla o 3,3 procenta, zatímco prognóza ČNB předpokládala růst o 2,8 procenta. Výrazně nad prognózou byly investice, které meziročně vzrostly o 2,5 procenta, když ČNB očekávala jejich pokles o 0,5 procenta.

„Příspěvek čistého vývozu k ekonomickému růstu byl nižší než prognózovaný, přičemž výrazně slabší růst vykázal jak vývoz, tak dovoz,“ uvedl Matějů. Vývoz zboží a služeb meziročně rostl o 4,5 procenta, když ČNB čekala růst o 8,1 procenta. Dovoz vzrostl o 0,8 procenta, zatímco prognóza centrální banky předpokládala růst o 3,7 procenta.

Za celý rok očekává ČNB zhruba stagnaci ekonomiky, HDP by podle ní měl vzrůst o 0,1 procenta. „Po nevýrazném výkonu v první polovině letošního roku se ekonomika ve druhém pololetí vrátí k viditelnému růstu. Ten bude vyplývat především z obnovení růstu reálných příjmů domácností, které podpoří oživení spotřeby domácností. Významnou roli bude v růstu ekonomiky hrát také kladný příspěvek čistého vývozu, který bude odrážet její dobrou exportní výkonnost,“ uvedl Matějů.

V příštím roce počítá prognóza ČNB s růstem ekonomiky o 2,3 procenta. „A to i přes fiskální konsolidační úsilí vlády, které bude částečně brzdit zejména růst spotřeby domácností a v menší míře také růst investic,“ uzavřel Matějů.