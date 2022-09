Česko má málo ekologických autobusů. Hrozí mu sankce z Bruselu

Česku hrozí sankce od Evropské unie, protože dosud nepřijalo povinné limity pro pořizování nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě. Podle unijních pravidel by úřady členských států měly v budoucnu část veřejné dopravy zajišťovat ekologickými vozidly. Už nyní je ovšem jasné, že ČR nestihne tato pravidla přijmout včas. Při dnešním jednání sněmovního hospodářského výboru to uvedla náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Leona Gergelová Šteigrová.

Návrh novely na stanovení limitů nízkoemisních vozů ve veřejné dopravě poslanci sněmovního správního i hospodářského výboru podpořili. Podle některých z nich je ovšem nutné s ohledem na současnou situaci na trhu s energiemi do budoucna pravidla na evropské úrovni znovu projednat.

Stanovení povinných podílů ekologických vozů, které budou součástí veřejných zakázek, předpokládá směrnice EU. Část stanovených podílů nízkoemisních vozidel ve veřejné dopravě by být podle návrhu měly úřady naplnit nejprve do konce roku 2025 a další část pak do konce roku 2030.

Termín je 6. září

Limity by měly být stanoveny různě podle jednotlivých kategorií vozidel. Podíly se pohybují v řádech desítek procent. Stát ovšem přijetí těchto pravidel do své legislativy nestihne. Podle náměstkyně je současná lhůta pro účinnost zákona 6. září. Novelu, která pravidla ze směrnice zavádí, ovšem zatím schválila pouze vláda.

Gergelová Šteigrová poslance hospodářského výboru upozornila, že Česku kvůli tomu hrozí od EU sankce, zdůraznila nutnost urychleného přijetí novely. Vyměření a výše případných sankcí pak bude podle náměstkyně odvislé od toho, jak moc velkou prodlevu při přijetí pravidel stát nabere.

Zavedení limitů je součástí navrhovaného zákona o podpoře nízkoemisních vozidel. Limity by se měly týkat pouze nadlimitních veřejných zakázek. Většina členských států EU už pravidla z unijní směrnice schválila.