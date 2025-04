Česká ekonomika si drží tempo. Nejistoty ale přetrvávají

Česká ekonomika v letošním 1. čtvrtletí vzrostla meziročně o dvě procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českéhoo statistického úřadu (ČSÚ). Výsledek analytiky nezarmoutil, ale ani nepotěšil. Očekávali jej.

Česká ekonomika v úvodu roku podle dnes zveřejněného předběžného odhadu statistického úřadu rostla mezičtvrtletně o 0,5 procenta. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku si připisuje dvě procenta. Je to sice nejrychlejší růst za více než dva roky, ale srvnávací základ loni nebyl nijak vysoký.

„Meziroční růst ekonomiky o dvě procenta byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

„Díky rostoucí kupní síle a docela pozitivnímu naladění spotřebitelů se tak i letos domácí poptávka, respektive spotřeba, stane hlavním motorem hospodářství,“ dodává Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas s tím, že o nějakém nákupním boomu hovořit nelze, protože spotřeba roste docela umírněně a stále se ještě nedostala na předcovidovou úroveň.

„Na straně domácností zůstává jistá opatrnost, která brzdí jejich výdaje na spotřebu. Míra hrubých úspor dlouhodobě bývala kolem 12 procent. Během pandemie se zvýšila na 18 až 20 procent. A už neklesla,“ podotýká hlavní ekonom Deloitte David Marek.

V dalších čtvrtletích roku mohou na ekonomický růst podle analytika PwC Dominika Kohuta pozitivně působit nižší úrokové sazby, pokud se bankovní rada ČNB už za týden rozhodne pokračovat ve snižování na 3,5 procenta. To by podle Davida Marka výrazněji podnítilo investiční aktivitu firem.

Trumpovy nejistoty přetrvávají

Křehké oživení české ekonomiky ohrožuje obchodní válka, kterou by mohla zažehnout nově uvalená cla ze strany USA a také vytrácející se konkurenceschopnost Česka. Za celý rok by si česká ekonomika po loňském jednom procentu mohla podle analytiků připsat procenta dvě.

„Nadále ale budou převládat také obrovské nejistoty spojené s hrozbou akcelerace celní války EU s USA, které by mohly tlačit tempo růstu ČR i celé Evropy směrem dolů,“ dodal Kohout.

Pokud by byla znovuzavedena plošná 20procentní dovozní cla na Evropu ze strany USA, mohlo by odhadované dvouprcentní tempo růstu české ekonomiky podle ministerstva financí klesnout i o několik desetin procenta. „Česko by coby otevřená exportní ekonomika ve středu Evropy s vysokým podílem obchodu s evropskými partnery bylo v takovém případě více poškozené, byť stále méně než třeba Slovensko, kde narozdíl od nás patří Spojené státy mezi země s největším podílem vývozu,“ uzavírá Kohout.

