Lukáš Kovanda: Je to oficiální, loňský rok si Česko za rámeček nedá

Loňský rok si Česko za rámeček nedá. Českou ekonomiku loni stáhla pod nulu inflace a s ní související slabá spotřeba domácností, ke konci roku se situace mírně lepšila.

Český statistický úřad v pátek potvrdil předběžná čísla k výkonu české ekonomiky v posledním loňském čtvrtletí i v celém loňském roce; hospodářství se celoročně propadlo reálně o 0,4 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí samotném činil meziroční pokles 0,2 procenta. Česko se tedy loni technicky vyhnulo recesi, neboť mezičtvrtletně se hrubý domácí produkt propadl pouze v jediném čtvrtletí, a to třetím, takže nebyla splněná definiční podmínka poklesu alespoň ve dvou po sobě následujících kvartálech. To však nic nemění na tom, že Česko nadále podává slabý hospodářský výkon, který je v rámci EU citelně podprůměrný.

K meziročnímu poklesu v posledním loňském čtvrtletí došlo přesto, že viditelně oživila spotřeba domácností. Ty se osmělily více nakupovat z důvodu znatelného poklesu inflace a zklidnění cenového vývoje v oblasti energií. V porovnání se třetím čtvrtletím tak v tom čtvrtém narostly spotřebitelské výdaje domácností o 0,5 procenta.

Automobilky zabraly

Před hlubším propadem ale českou ekonomiku zachránil zejména zpracovatelský průmysl, zejména pak automobilový. Vývoz automobilů ve čtvrtém kvartálu zásadně přispěl k dramatickému meziročnímu navýšení přebytku zahraničního obchodu, a to z předloňských zhruba 22 miliard na loňských 128 miliard korun. Vyvážely se ovšem také automobily a další položky, které se kvůli logistickým zádrhelům – vzniklým původně ještě v důsledku covidových restrikcí – nepodařilo dokončit dříve, čímž pádem citelně klesl stav zásob, což ekonomický růst tlumilo.

Domácnosti se moc nepředvedly

V celém roce 2023 stahovala ekonomiku dolů zejména slabá spotřeba domácností a také právě pokles stavu zásob. S odezněním inflace by však již letos neměla být spotřeba ta slabá. Zároveň s odezněním problémů v mezinárodní logistice se znormální vývoj v oblasti stavu zásob, jejichž znatelný pokles by již neměl být jako loni ekonomice takovou brzdou.

Propad české ekonomiky loni mírnila zejména zahraniční poptávka po českém vývozu, dále investice a také vládní výdaje.

V letošním roce zejména díky plnému obnovení spotřeby domácností a odeznění zmíněných abnormalit v oblasti vývoje stavu zásob nastane mírný růst české ekonomiky, který však bude činit jen 0,7 procenta. Na tuzemskou ekonomiku totiž dolehnou také nepříznivé faktory, zejména dýchavičný výkon německého hospodářství.