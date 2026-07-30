Češi se znovu vrhli na hypotéky. Bankám rostou úvěry, zisky se ale rozcházejí
Pololetní výsledky tuzemských bank naznačují, že český úvěrový trh vstoupil do nové růstové fáze. České spořitelně i Komerční bance se úvěrová portfolia rozšířila přibližně o deset procent a hypotéky rostly dvouciferným tempem. Banky zároveň získávají nové klienty a rostou jim vklady.
Na českém bankovním trhu se znovu rozhořel boj o klienty. Domácnosti se vracejí k hypotékám, firmy si více půjčují a finanční domy zároveň soupeří o vklady střadatelů. Silná poptávka ale sama o sobě nezaručuje stejně rychlý růst zisku.
Česká spořitelna dokázala rostoucí obchod proměnit ve vyšší úrokové i poplatkové výnosy a vydělala meziročně téměř o 12 procent více. Komerční bance rovněž vzrostl provozní zisk, její konečný výsledek ale mírně klesl. Vedle tvrdé konkurence ji ovlivnilo především to, že se neopakoval loňský výrazný přínos rozpouštění opravných položek.
České domácnosti si loni odkládaly stranou 19,2 procenta svých příjmů. Společně s Němci tak spořily nejvíce v celé Evropské unii. Velkou část peněz však Češi nechávají na běžných a spořicích účtech, kde jejich hodnotu ukrajuje inflace, upozorňují odborníci.
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Money
České domácnosti si loni odkládaly stranou 19,2 procenta svých příjmů. Společně s Němci tak spořily nejvíce v celé Evropské unii. Velkou část peněz však Češi nechávají na běžných a spořicích účtech, kde jejich hodnotu ukrajuje inflace, upozorňují odborníci.
Hypotéky znovu nabírají rychlost
Hrubý objem klientských úvěrů České spořitelny se meziročně zvýšil o 9,5 procenta na 1,259 bilionu korun. Portfolio úvěrů domácnostem se zvýšilo o 9,6 procenta na 786,7 miliardy korun, a to díky nárůstu objemu hypoték o 11,2 procenta, spotřebitelských úvěrů o 9,3 procenta a úvěrů poskytnutých Stavební spořitelnou o 6,3 procenta. Objem úvěrů korporátním subjektům se zvýšil o 9,1 procenta na 466,3 miliardy korun, uvedla banka v tiskové zprávě.
Velmi podobným tempem rostla také Komerční banka. Její úvěrové portfolio se zvětšilo o deset procent na 945,8 miliardy korun. Banky poskytla nové úvěry na bydlení za 61,6 miliardy korun, meziročně téměř dvojnásobek. Spotřebitelské úvěry rostly o 5,1 procenta, úvěry podnikům a dalším korporacím se pak zvýšily o 12,6 procenta.
Spořitelna proměnila růst úvěrů ve vyšší zisk
České spořitelně vzrostl čistý zisk meziročně o 11,7 procenta na 14,3 miliardy korun. Provozní zisk se zvýšil o 12,4 procenta na 18,1 miliardy korun.
Banka těžila nejen z většího množství poskytnutých úvěrů. Čistý úrokový výnos vzrostl o pět procent na 21,6 miliardy korun, zatímco příjmy z poplatků a provizí posílily o 9,4 procenta na 6,9 miliardy korun. K jejich růstu přispěly zejména vyšší prodeje podílových fondů, obchody s cennými papíry a zprostředkování pojištění.
Také výsledkový report mateřské skupiny Erste ukazuje, že česká část skupiny rostla napříč hlavními zdroji příjmů. V přepočtu při stálých měnových kurzech se její provozní výnosy zvýšily o 9,6 procenta a provozní výsledek o 13,5 procenta. Poměr nákladů k výnosům se zlepšil ze 47 na 45,1 procenta.
Spořitelna tak růst obchodní aktivity dokázala přetavit nejen do vyšších výnosů, ale také do rychlejšího růstu provozního zisku. Náklady banky se sice zvýšily kvůli mzdám a odstupnému, rostly však pomaleji než příjmy.
Lidé si ani po zvýšení úrokových sazeb nepřestali půjčovat na bydlení. V červnu si podle dat bankovní asociace vzali hypotéky ve vydatném objemu 48,9 miliardy korun, proti loňskému červnu je to růst o 32 procent. Investice do nemovitosti přesto nemusí být zaručené vítězství.
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Názory
Lidé si ani po zvýšení úrokových sazeb nepřestali půjčovat na bydlení. V červnu si podle dat bankovní asociace vzali hypotéky ve vydatném objemu 48,9 miliardy korun, proti loňskému červnu je to růst o 32 procent. Investice do nemovitosti přesto nemusí být zaručené vítězství.
Tvrdá konkurence stlačuje výnosy
Komerční banka vykázala podobně silný obchodní růst. Čistý zisk jí však klesl o 3,3 procenta na 8,5 miliardy korun. Provozní výnosy se jí zvýšily jen o 1,8 procenta na 18,5 miliardy korun a čisté úrokové výnosy vzrostly o 1,1 procenta na necelých 13 miliard.
„Silná konkurence na úvěrovém i depozitním trhu omezovala zejména růst úrokových výnosů,“ uvedl generální ředitel KB Jan Juchelka. Banky spolu soupeří jak o klienty hledající hypotéku či firemní financování, tak o vklady střadatelů. Větší objem obchodů proto automaticky neznamená stejně rychlý růst příjmů.
Komerční banka tlak na výnosy částečně vyrovnala úsporami. Provozní náklady meziročně snížila o 2,6 procenta na 8,5 miliardy korun, mimo jiné díky digitalizaci a poklesu průměrného počtu zaměstnanců. Provozní zisk tak navzdory jen mírnému růstu výnosů stoupl o 5,8 procenta na deset miliard korun.
Předražené byty, dražší hypotéky i vyšší splátky. Ani to Čechy od úvěrů na bydlení neodradí. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly úvěry za skoro 49 miliardy korun, meziročně skoro o třetinu více. Vyplývá to z Hypomonitoru ČBA.
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Money
Předražené byty, dražší hypotéky i vyšší splátky. Ani to Čechy od úvěrů na bydlení neodradí. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly úvěry za skoro 49 miliardy korun, meziročně skoro o třetinu více. Vyplývá to z Hypomonitoru ČBA.
Zisk KB srovnání s loňskem zkreslují opravné položky
Pokles čistého zisku Komerční banky o 3,3 procenta proto není důsledkem slabého provozního výkonu. Rozhodující byl zejména vývoj opravných položek k úvěrům.
V prvním pololetí loňského roku přineslo rozpouštění opravných položek a další výnosy spojené s úvěrovým rizikem bance pozitivní efekt přesahující jednu miliardu korun. Letos činil tento přínos pouze 139 milionů korun. Pozitivní dopad se tak meziročně zmenšil přibližně o 886 milionů korun.
Tento rozdíl více než vymazal růst provozního zisku. Čistý zisk připadající akcionářům proto klesl na 8,5 miliardy korun, přestože banka rozšiřovala úvěry, získávala nové klienty a snižovala náklady.
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Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.