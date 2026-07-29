Rýn na hraně kolapsu. Evropě hrozí další energetický šok
Evropská průmyslová tepna vysychá. Lodě na Rýně převážejí jen zlomek obvyklého nákladu a ceny dopravy vystoupaly na rekord. Pokud se plavba zastaví, problémy mohou pocítit německé čerpací stanice, ocelárny i chemické závody.
Pokles hladiny Rýna způsobený extrémním suchem může vést k nedostatku pohonných hmot v Německu a přimět Švýcarsko k čerpání ze strategických ropných rezerv. V ohrožení je tak provoz na další kriticky důležité vodní cestě, píše agentura Bloomberg.
Připomíná, že by šlo už o čtvrtou významnou přepravní oblast, která je prakticky vyřazena z provozu, vedle Hormuzského průlivu, přístavů v Černém moři a úžiny Báb al-Mandab v Rudém moři.
Rýn je tepnou západoevropského průmyslu
Rýn, který protéká západní Evropou, sice nemá takový geopolitický význam jako některé jiné vodní cesty, o nichž se v poslední době hojně hovoří, pro evropské hospodářství je však neméně důležitý, uvádí Bloomberg.
Funguje totiž jako dopravní tepna propojující chemické závody, ropné rafinerie, ocelárny, uhelné elektrárny a další průmyslové provozy ve Švýcarsku, Německu a Francii s nizozemskými přístavy.
Německý chemický gigant BASF význam řeky popisuje velmi důrazně: „Bez Rýna by se průmyslová výroba v západní Evropě zhroutila.“
Proč máme v Česku dražší energii než jinde v EU a proč se náš cenový náskok může ještě zhoršovat? Mohou lidé ušetřit peníze tím, že budou šetřit elektřinou? „Jediné, co by mohlo snížit jednotkové ceny energie, je to, když se jí bude spotřebovávat opravdu hodně,“ líčí paradoxní souvislost v rozhovoru pro Newstream ekonom a bývalý člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal.
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Proč máme v Česku dražší energii než jinde v EU a proč se náš cenový náskok může ještě zhoršovat? Mohou lidé ušetřit peníze tím, že budou šetřit elektřinou? „Jediné, co by mohlo snížit jednotkové ceny energie, je to, když se jí bude spotřebovávat opravdu hodně,“ líčí paradoxní souvislost v rozhovoru pro Newstream ekonom a bývalý člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal.
Nejsušší měsíce mají teprve přijít
Extrémní sucho, které podle agentury pravděpodobně zhoršuje změna klimatu, snížilo hladinu vody na kriticky nízkou úroveň a už nyní výrazně omezilo nákladní lodní dopravu. Nejsušší měsíce na Rýně – srpen a září – přitom mají teprve přijít.
Nízká hladina vody omezila nákladní dopravu říčními čluny. Jejich průměrný náklad klesl na 800 tun oproti obvyklým 5 100 tunám. Ceny za přepravu se prudce zvýšily na téměř 150 eur (asi 3 630 korun) za tunu, což představuje historické maximum.
Nekončící hormuzská krize je pro Evropu dalším silným varováním. Válka na Blízkém východě zatím způsobila větší problémy jiným oblastem světa, ale hrozba, že se Evropanům příští zima prodraží, stoupá. Děsivý je i (snad) dočasný návrat k ruskému plynu. Lekce od Vladimira Putina i Donalda Trumpa ukazují, že Evropa musí dovoz plynu co nejrychleji omezovat.
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Švýcarsko může sáhnout do rezerv
Pokud by se doprava zastavila úplně, Švýcarsko by mohlo být nuceno během několika týdnů začít čerpat ze svých strategických zásob ropy. Začalo by totiž mít potíže se zajištěním dostatečného množství rafinovaných produktů, jako je motorová nafta, z ropného uzlu Antverpy–Rotterdam–Amsterdam. Tyto produkty se do země běžně dovážejí na říčních člunech.
Německé petrochemické závody a ocelárny by mohly být nuceny snížit produkci kvůli nedostatku surovin dovážených z přístavů v Severním moři. V některých částech Německa by navíc mohl nastat nedostatek pohonných hmot.
Evropské země pod tíhou drahoty obnovují regulace cen pohonných hmot či o nich uvažují. Stoupá tlak na Babišovu vládu, aby tak učinila též – nafta v ČR za poslední dva týdny zdražila o mimořádných více než sedm korun na litr.
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Obchodníci sledují déšť stejně jako rakety
Narušení provozu na Rýně přichází v nejméně vhodnou dobu. Obchodníci s komoditami zaměření na evropské vnitrozemské trhy nyní sledují předpovědi deště stejně pozorně, jako jejich kolegové na Blízkém východě sledují počty dronů a raket.
Válka mezi Spojenými státy a Íránem připomněla světu, že vodní cesty jsou zranitelné vůči válečným konfliktům. Krize na Rýně by nám měla připomenout, že podobně vážné důsledky může mít pro říční dopravu také oteplování planety, uzavírá Bloomberg.
Luxusní resort za 100 miliard korun spojený s Ivankou Trumpovou a jejím mužem Jaredem Kushnerem má na albánském pobřeží vyrůst uprostřed unikátních mokřadů a kolonií plameňáků. Ještě před zahájením samotné výstavby však buldozery podle vědců nenapravitelně zmasakrovaly přírodu. Poškodily duny, želví hnízdiště i vodní režim laguny. Škody už z velké části nelze napravit.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.