Češi si stále „připadají chudí“. I tak soukromá spotřeba táhne celou ekonomiku

Poprvé za dva roky zrychlil meziroční růst HDP v letošním třetím čtvrtletí nad jedno procento. Ukazují to čerstvá data statistiků. Růst byl tažen soukromou i vládní spotřebou. A taky zahraniční poptávkou.

Reklama

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 1,3 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,3 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Analytici očekávali mírně vyšší růst.

Mezičtvrtletní růst HDP podle statistiků kladně ovlivnila rostoucí domácí poptávka, zatímco zahraniční stagnovala. „Statistici tímto odhadem přinášejí veřejnosti dvě dobré zprávy. Za prvé, česká ekonomika rostla nepřetržitě již čtvrtý kvartál v řadě. A za druhé, po dvou hubených letech konečně zrychlil meziroční růst nad jedno procento. Výsledek ale mírně zaostal za konsensuálními odhady analytiků, které měly ambice o desetinu procentního bodu vyšší,“ komentuje čerstvá data Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Slabé investice

K meziročnímu růstu ekonomiky přispěly zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností, které se podle ČSÚ zvyšují nepřetržitě od počátku roku. „Po skončení období vysoké inflace opět začaly reálně stoupat příjmy domácností a díky tomu také jejich ochota více nakupovat. Naopak firmy zůstávají opatrné a jejich investiční výdaje zůstávají nízké, k čemuž přispívá stále poměrně restriktivní měnová politika ČNB,“ dodal hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Vývoji české ekonomiky podle analytiků nesvědčí problémy sousedního Německa. „Česká ekonomika – jako poměrně malé na export orientované hospodářství – se tentokrát musela primárně spoléhat na domácí spotřebitelskou a vládní poptávku. Ve třetím čtvrtletí vypadl nejenom zahraniční obchod, ale rovněž i investice. A pokud ekonomika ztratí investiční drive, ochuzuje se o rychlejší růst a konkurenceschopnost v budoucnu,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Reklama

Výraznějšímu růstu spotřeby dmácností brání podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy poměrně pomalé tempo zvyšování reálných mezd v letošním prvním pololetí. „Domácnosti si tak stále 'připadají chudší' v porovnání s dobou před hlubokým propadem reálných mezd v letech 2022 a 2023, který zatím tedy není letošním nárůstem ani zdaleka kompenzován. Češi jsou však 'chudší' i v porovnání s rokem 2019. Jejich reálné mzdy se mezi posledním čtvrtletím 2019 a prvním čtvrtletím letoška propadly o 7,5 procenta, což je společně se Švédskem nejvyšší propad ze všech zemí OECD. Za dobu od posledního kvartálu roku 2021 je na tom Česko vůbec nejhůře v celé OECD, ještě hůře než i zmíněné Švédsko,“ dodal Kovanda.

„Do konce roku přesto nelze očekávat, že by se vývoj české ekonomiky významněji odpoutal od odhadovaného celoročního tempa růstu okolo 1 % HDP, což je problematické především v kontextu naší dlouhodobě nejnižší míry nezaměstnanosti v EU. Důvodem slabého růstu zůstává zejména slabý hospodářský výkon sousedního Německa a dalších evropských států, na které jsme jako malá otevřená exportní ekonomika závislí. S významným podílem automotive odvětví na českém HDP je pro nás velmi negativní zprávou především stagnující evropský autoprůmysl prohrávající svůj souboj s Čínou na poli elektromobility," říká Dominik Kohut ze strategického poradenství PwC.

Lukáš Kovanda: Volkswagen čekají těžké časy. O práci přijdou desetitisíce lidí Názory Výsledky Volkswagenu jsou ještě horší, než se čekalo. A to se moc nečekalo. Německá automobilka bude muset zavírat fabriky, propouštět či snižovat a zmrazovat mzdy. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled české ekonomiky Money Hrubý domácí produkt České republiky se po loňském poklesu o 0,1 procenta v letošním roce o 1,1 procenta zvýší. Ve svém podzimním výhledu světové ekonomiky to předpověděl Mezinárodní měnový fond (MMF). ČTK Přečíst článek

Podnikatelská nálada v Německu se zlepšila Zprávy z firem Podnikatelská nálada v Německu se v říjnu poprvé za pět měsíců zlepšila, a to výrazněji, než se očekávalo. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnil mnichovský ekonomický institut Ifo. Jeho index nálady se zvýšil na 86,5 bodu z 85,4 bodu v předchozím měsíci. Analytici v anketě agentury Reuters předpovídali méně výrazný nárůst, a to na 85,6 bodu. ČTK Přečíst článek

Škoda Auto překvapuje solidními výsledky, na rozdíl od Volkswagenu Zprávy z firem Zatímco mateřský koncern Volkswagen se topí v problémech, Škoda Auto překvapuje svými dobrými výsledky. Provozní zisk automobilky v prvních třech čtvrtletích letošního roku vzrostl o více než třetinu na 1,699 miliardy eur (zhruba 43 miliard korun). ČTK Přečíst článek