Češi přestávají nakupovat. Tržby v maloobchodě klesly třetí měsíc v řadě

Češi více kupovali jen léky a zdravotnické potřeby, ostatní zboží propadá. Šetří se i na jídle. Tržby se propadly do roku 2019.

Meziroční pokles maloobchodních tržeb v červenci zrychlil, a to na 7,2 procenta z červnových 6,9 procenta. Může za to nižší prodej pohonných hmot, nepotravinářského zboží i potravin. Tržby obchodníků klesají v Česku třetím měsícem v řadě. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně byly tržby v maloobchodě vyšší o 0,6 procenta.

"Vyšší zájem než loni měli spotřebitelé pouze o farmaceutické a zdravotnické zboží, v ostatních typech prodejen se tržby snížily," uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu ČSÚ. Internetové obchody zaznamenaly pokles prodeje sedmý měsíc v řadě, dodala.

Podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka aktuálně české domácnosti nakupují jen tolik zboží jako v roce 2019.

Může za to inflace

"Příčinou omezování útrat je především extrémní inflace, která snižuje kupní sílu obyvatel, a kterou zdaleka nekompenzuje vývoj mezd a dalších příjmů. Inflace pak spolu s obavami z dalšího vývoje ekonomiky se pak dál odrážejí v negativní náladě spotřebitelů," uvedl Dufek.

Nákupy, které lze odložit, se odkládají, což potvrzují i aktuální statistiky maloobchodu. Pokles zaznamenává i elektronika, kterou se domácnosti výrazně zásobily v době lockdownů. Vysoké ceny jsou rovněž důvodem poklesu tržeb pohonných hmot, a dokonce i oblečení a obuvi, jejichž prodeje zdaleka nedosahují objemů roku 2019.

Šetří se i na jídle

Tržby klesly i prodejcům potravin, oproti loňskému červenci snížily o 7,9 procenta.

Co čekat dál? "Omezování nákupů českých domácností bude pokračovat i v dalších měsících. Klesající kupní síla spolu s obavami z nových ceníků u energií vede k opatrnosti, která se odrazí na výsledcích nejenom maloobchodu, ale i dalších služeb, které domácnosti využívají. Útlum poptávky by poté mohl přimět některé obchodníky k viditelnějšímu zlevňování především sezónního zboží," uvedl Dufek.

Ekonom UniCredit Bank Jiří Pour souhlasí. "V příštích měsících čekat pokračující poklesy tržeb v prodejnách výrobků pro kulturu, sport a rekreaci či v prodejnách elektroniky, a zřejmě se nebude dařit ani prodejcům automobilů. Ve druhé polovině letošního roku očekáváme, že česká ekonomika projde technickou recesí vlivem oslabené domácí i zahraniční poptávky," uvedl.

