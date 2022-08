V podílových fondech mají Češi majetek ve výši 688 miliard, o 20 miliard méně než na konci roku

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, letos od ledna do konce června klesl o 20 miliard na 688 miliard korun.

Největší pokles majetku zaznamenaly fondy smíšené a akciové. Naopak, nárůst zaznamenaly fondy nemovitostní a dluhopisové, informovala Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Loni přitom majetek uložený ve fondech za celý rok stoupl o 118 miliard korun na na 707,6 miliardy korun.

„I ve druhém čtvrtletí se v investičním prostředí skloňovala témata inflace a rostoucích úrokových sazeb. Vyšší nominální výnosy na dluhopisových instrumentech evidentně přilákaly řadu domácností, které směřovaly své prostředky hlavně do krátkodobých dluhopisových fondů. Očekáváme, že tento trend bude i nadále pokračovat,“ uvedl předseda AKAT Martin Řezáč.

V samotném druhém čtvrtletí poklesl majetek ve fondech kolektivního investování o 14 miliard korun. Ve smíšených fondech v druhém čtvrtletí ubylo 23,2 miliardy korun a ve fondech akciových 12,3 miliardy korun. Naopak 20,3 miliardy korun přibylo ve fondech dluhopisových a 2,9 miliardy korun v nemovitostních.

Nejvíce peněz bylo koncem června ve smíšených fondech (256,6 miliardy korun), dluhopisových fondech (176,2 miliardy korun) a akciových fondech (175 miliard korun).

Mezi největší zprostředkovatele domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří Česká spořitelna (169,6 miliardy korun), ČSOB Asset management (166,3 miliardy korun), Komerční banka (79,3 miliardy korun), Conseq Investment Management (59,2 miliardy korun), Raiffeisenbank (39,2 miliardy korun) a Generali Investments CEE (35,8 miliardy korun).

