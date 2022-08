Na pražské burze je ticho po pěšině. Kvůli výpadku musela pozastavit obchodování

Pražská burza cenných papírů z technických důvodů pozastavila obchodování. Burza o tom informovala na svých internetových stránkách.

Na odstranění příčiny burza podle svého prohlášení pracuje spolu s dodavateli technologií a o dalším vývoji bude informovat.

Celkový objem obchodů s akciemi loni na burze činil 140,5 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o 12. procent. Průměrný denní objem tak činil zhruba 560 milionů korun.

Burza cenných papírů Praha je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice. Burza je z 99,54 procenta dceřinou společností Burzy cenných papírů Vídeň. Spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří BCPP skupinu PX, jejíž nejvýznamnější společností je vedle burzy Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP).

