Češi čelí třetí nejvyšší inflaci z celé EU

Češi v lednu čelili téměř dvojnásobné inflaci, než kolik je průměr EU. S hodnotou 19,1 procenta byla třetí nejvyšší v celé sedmadvacítce. Hůř na tom byli jen obyvatelé Maďarska a Lotyšska.

Reklama

Míra inflace v Evropské unii v lednu pokračovala v poklesu z předchozích dvou měsíců a snížila se na deset procent. Tempo meziročního růstu cen zpomalilo z prosincových 10,4 procenta, oznámil Eurostat. Naproti tomu v České republice inflace po prosincovém poklesu opět zrychlila. S hodnotou 19,1 procenta byla třetí nejvyšší v celé sedmadvacítce zemí.

Eurostat zároveň zpřesnil dřívější odhad lednové inflace v eurozóně, která z prosincových 9,2 procenta klesla na 8,6 procenta. Úřad ji původně odhadoval na 8,5 procenta. Inflace se přes postupné snižování stále pohybuje výrazně nad průměrem posledních let. Loni v lednu činila v EU 5,6 procenta, v eurozóně pak 5,1 procenta.

Ve většině zemí EU inflace klesla

Stejně jako v předchozích měsících rostly i v lednu ceny výrazně nejrychleji v Maďarsku (26,2 procenta), následovaném Lotyšskem (21,4 procenta) a Českem, kde se inflace zvýšila na 19,1 z prosincových 16,8 procenta. Naopak nejnižší inflaci vykázalo Lucembursko (5,8 procenta), Španělsko (5,9 procenta) a Kypr s Maltou (6,8 procenta).

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

V porovnání s prosincem klesla meziroční inflace v 18 členských zemích a vzrostla v devíti.

Reklama

Leden potvrdil klesající vliv zpomalujícího zdražování energií na celkovou inflaci v eurozóně. V prvním měsíci roku se na něm nejvíce podepsaly ceny potravin, alkoholu a tabákových výrobků podílem 2,94 procentního bodu. Podíl energií klesl na 2,17 procentního bodu. Následovaly služby (1,80 bodu) a neenergetické průmyslové zboží (1,73 bodu).

Japonci už uvykli inflaci, teď chtějí vyšší mzdy. Honda i Toyota je zvyšují nejvíce za desítky let Money Japonské automobilky Honda a Toyota zvyšují mzdy nejvíce za desítky let. Míra inflace, která se v posledních dvaceti letech na rozdíl od jiných vyspělých zemí držela v Japonsku v blízkosti nuly, je totiž v zemi v současné době nejvyšší za více než 40 let. O rozhodnutí obou automobilek informuje server BBC. ČTK Přečíst článek