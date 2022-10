Cena plynu pro evropský trh dál klesá. Je nejníže za čtyři měsíce

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dál snižuje. Cena klíčového termínového kontraktu dopoledne sestoupila až na 115 eur (zhruba 2800 korun) za megawatthodinu (MWh), nejníže od poloviny června. Plyn zlevňuje už pátý den za sebou, přispívá k tomu teplé počasí, vysoká úroveň zásob a dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG).

Krátce před polednem vykazovala cena termínového kontraktu s dodáním v listopadu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pokles o téměř osm procent zhruba na 118 eur za MWh. Zůstává ale výrazně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 40 eur za MWh.

Poptávku sníží nadprůměrné počasí a dodávky LNG

Prognózy společnosti Refinitiv Eikon předpokládají, že tento a příští týden se teploty v Evropě budou pohybovat nad normálem, což sníží poptávku po vytápění. „Slabá poptávka a dostatečné dodávky nadále vyvíjejí silný tlak na pokles cen. Nové předpovědi počasí signalizující vyšší teploty přinášejí dodatečný tlak na pokles," uvedli analytici společnosti Engie EnergyScan.

Obavy z nedostatku plynu zmírňují také pokračující námořní dodávky LNG do Evropy. Desítky lodí s LNG nicméně čekají u pobřeží Španělska a dalších evropských zemí, protože si nedokážou zajistit místo pro vykládku. Zařízení, která toto palivo přeměňují zpět na plyn, jsou už totiž plná.

„Ceny plynu pokračují v poklesu po celém kontinentě, protože vysoká úroveň zásob a nadbytek LNG převažuje nad případným růstem poptávky v Číně," uvedli analytici ze společnosti Alfa Energy. Čínská vláda podle agentury Bloomberg nařídila státním dovozcům plynu, aby přestali prodávat LNG dál do Asie a do Evropy. Čína si tak chce zajistit dostatek plynu na zimní sezonu.

Ceny plynu v Evropě letos tlačí vzhůru zejména omezování dodávek z Ruska. Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí. Rusko omezování dodávek zdůvodňuje technickými problémy způsobenými sankcemi. Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.

„Pokles (ruských dodávek plynu do Evropy) už trh téměř zcela absorboval, což je pro Evropu na začátku zimy příznivým znamením," uvedli analytici společnosti Marex Research. „Předpokládáme, že příliv LNG zůstane po celou zimu stabilní," dodali.