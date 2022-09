Čechy možná svírá drahota, Turci už ale žijí zlý sen

Inflace v Česku brzdí, stále však podle analýzy Portu patří k nejvyšším v Evropě. Oproti Turecku si ale nemáme moc na co stěžovat.

Srpnová inflace v ČR navzdory tomu, že meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily pouze o 0,4 procenta, což byl nejmírnější meziměsíční nárůst v letošním roce, patří stále k nejvyšším v Evropě. Ze zemí EU je vyšší jen v pobaltských zemích, kde se inflace pohybuje v rozmezí od 21,6 do 24,8 procenta a neustále tam roste. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Portu. Meziročně spotřebitelské ceny v Česku v srpnu stouply o 17,2 procenta, zatímco v červenci činila meziroční inflace 17,5 procenta. Tempo růstu tak zpomalilo po 13 měsících, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V Eurozóně je inflace znovu rekordní na úrovni 9,1 procenta, v EU je odhad srpnové inflace lehce nižší než červencových 9,8 procenta. Nejnižší inflace je ve Francii (5,8 procenta) a v Německu (7,9 procenta).

„Paradoxně nejnižší inflaci ze zemí Visegrádské čtyřky mají v zemi, kde nemají vlastní měnu a centrální banka tam nemůže zvyšovat sazby, jak se jí zlíbí. Na Slovensku je totiž inflace 13,6 procenta,” uvedl analytik Portu Filip Louženský. V Maďarsku je inflace 15,6 procenta, v Polsku 16,1 procenta. Ve Spojených státech inflace překvapivě klesla z 9,1 na srpnových 8,5 procenta, dodal.

Podobná inflace jako v Česku je například v Bulharsku (17,9 procenta), Bělorusku (17,9 procenta), Makedonii (16,8 procenta) nebo Bosně a Hercegovině (16,7 procenta). Ze zemí G20 má nejvyšší inflaci stále Turecko s mírou přes 80 procent, následuje Argentina se 71 procenty a Rusko, kde je oficiální inflace 14,3 procenta.

Trojice zemí s nejnižší inflací je stejná jako před měsícem. V Číně, Japonsku a Saúdské Arábii míra inflace nepřesahuje tři procenta. Nejvyšší inflaci na světě má i nadále Zimbabwe (285 procent), Libanon (168 procent) a Súdán (149 procent).

