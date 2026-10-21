Tradiční sekanou nemění, placení ano. Řezník z Loun ukazuje, jak se vyplatí digitalizace
Digitalizace dorazila i mezi pulty s masem a uzeninami. V rodinném Řeznictví Stříbrný v Lounech pomáhá samoobslužný systém s platebními terminály Global Payments zrychlit nákupy a uvolnit ruce prodavačkám. Investice za 1,6 milionu korun se podle majitele Daniela Stříbrného vrátila podle očekávání. Podnik, který jeho otec založil v roce 1993, přitom dál staví na čerstvosti, rodinném zázemí a osvědčené receptuře sekané.
Platební terminál může i v menším obchodě změnit mnohem víc než způsob, jakým zákazník zaplatí. V lounském Řeznictví Stříbrný se technologie stala součástí samoobslužného pokladního systému. Obsluha nachystá zboží, zákazník si následně zaplatí úplně sám. Kartou i hotově.
Řeznictví Stříbrný v Lounech
Digitalizace prodejen navíc získává další aktuální souvislost. Návrat elektronické evidence tržeb. Podle oficiálního harmonogramu má běžný provoz EET 2.0 začít 1. ledna 2027. Evidence pro stát a modernizace obsluhy jsou ovšem dvě různé věci. Příběh lounského řeznictví ukazuje především to, jak mohou technologie řešit každodenní provozní problém, který podnikatele stojí čas i peníze.
Daniela Stříbrného k investici přivedli zákazníci, kteří už nechtěli čekat. „Největším impulzem byly fronty a zákazníci, kteří neměli čas čekat a raději odešli,“ říká majitel a provozovatel řeznictví. Plná prodejna tak vedle zájmu o jeho výrobky znamenala i ztracené nákupy. Část lidí se k pultu vůbec nedostala.
„Najít vhodné řešení nebylo jednoduché. Bylo to náročné finančně, organizačně i logisticky. Chtěli jsme ale systém, který bude dávat smysl jak zákazníkům, tak nám,“ dodává řezník.
Milionová investice se vrátila
Podle vstupní studie Global Payments stálo nové technologické řešení 1,6 milionu korun. Tehdejší propočet počítal s návratností kolem tří a půl roku a s úsporou práce odpovídající nejméně jednomu pracovnímu místu.
Stříbrný dnes potvrzuje, že očekávání nebyla přehnaná. „Ano, návratnost investice se naplnila. Systém nám pomohl zrychlit odbavení zákazníků a efektivněji využít personál. Průměrně zvládneme jeden nákup přibližně za minutu, což je při našem provozu velká úspora času.“
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Změna se odehrála především v závěru nákupu. Zákazník si dál vybírá u pultu a personál mu zboží připravuje na přání. Uzeniny čerstvě nakrájí, maso namele nebo naseká. Údaje o nákupu následně přiřadí ke kartičce s QR kódem, s níž zákazník přejde k platebnímu stojanu. Tam kartičku načte a zvolí platbu hotově nebo kartou. Připravený nákup už nemusí znovu vyndávat.
Prodavačkám tím odpadá přijímání peněz a vracení drobných. Mohou obsluhovat dalšího zákazníka a méně střídají práci s potravinami a hotovostí.
„Největší výhodou je, že prodavačky se mohou více věnovat samotné obsluze a nezdržují se manipulací s penězi. Je to praktičtější z hlediska hygieny a zároveň rychlejší,“ vysvětluje Stříbrný.
Podstatné pro něj bylo zachovat způsob prodeje, na který jsou lidé zvyklí. „Důležité pro nás ale je, že jsme zrychlili placení, aniž bychom museli slevit z toho hlavního – z čerstvosti a osobního přístupu k zákazníkovi.“
Technologie nesmí zákazníka zahnat
Samoobslužné placení přesto zpočátku část zákazníků přijímala s nedůvěrou. V obchodě, kam se lidé vracejí i kvůli známé obsluze, může nový přístroj představovat překážku. Zvlášť pokud není po ruce nikdo, kdo vysvětlí, co s ním.
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„Zpočátku byli někteří zákazníci skeptičtí, což je pochopitelné, každá novinka potřebuje čas. Velmi rychle ale zjistili, jak jednoduché to je,“ popisuje Stříbrný.
Podle jeho zkušeností přitom věk nemusí být rozhodující. „I někteří senioři to zvládají naprosto bravurně, a pokud k nám přijde někdo poprvé a neví si rady, rádi mu pomůžeme. Nechceme, aby se u nás zákazník cítil ztracený jen proto, že používáme modernější systém.“
Právě ochota pomoci propojuje modernizaci s tím, na čem rodinný podnik vyrostl. Samotné placení může převzít automat, vztah se zákazníkem dál vytvářejí lidé za pultem.
Otcovy zásady platí i po 33 letech
Řeznictví založil v roce 1993 Stříbrného otec. Za více než tři desetiletí vzrostl objem výroby i prodeje, základní pravidla však podle současného majitele zůstala stejná.
„Naše zásady se za 33 let nezměnily. Čerstvost, čistota, pořádek, minimum zbytečných éček a maso převážně od místních českých dodavatelů,“ říká.
V podnikání se snaží spojit rozvoj s kontinuitou. „Základ ale zůstává stejný a v tom je naše síla posouvat se dál, ale nezapomínáme na to, na čem jsme vyrostli.“
Důležitou součástí provozu je rodina. Práce s nejbližšími může podnikatelská rozhodnutí komplikovat, Stříbrný však za hlavní výhodu považuje vzájemnou spolehlivost. Když přijde náročnější období, rodina podle něj umí problémy rychle řešit.
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„Samozřejmě jsou chvíle, kdy je toho na všechny hodně, ale dokážeme si věci rychle vyříkat, vyřešit a pokračovat dál. Naštěstí nejsme konfliktní typy,“ popisuje. „U rodinného podnikání je podle mě důležité vědět, že i když se někdy neshodnete, pořád táhnete za jeden provaz,“ říká k podstatě rodinné firmy.
Sekaná, u které se změny nevyplácejí
Zatímco u pokladen hledal Stříbrný nový způsob fungování, u nejúspěšnějšího výrobku sází na stálost. Jedničkou prodejny je podle něj sekaná připravovaná podle osvědčené rodinné receptury.
„U takového výrobku je podle mě nejdůležitější neměnit to, co funguje. Držíme se osvědčené receptury a kvalitních surovin,“ říká s tím, že produkt, pro který se zákazníci opakovaně vracejí vyžaduje stabilní chuť a je součástí hodnoty celého podniku.
„Zákazník si velmi rychle všimne, když se změní chuť jeho oblíbeného výrobku. A pokud se k nám lidé vracejí právě kvůli ní, je to pro nás ta nejlepší odměna.“
Výroba probíhá přímo v budově prodejny. Podle Stříbrného díky tomu odpadá zbytečná přeprava a zákazník dostává výrobky doslova z první ruky. Právě čerstvost, původ surovin a vlastní řemeslné zpracování mají menšímu obchodu pomoci obstát vedle velkých řetězců.
Cenovou válku se supermarkety vyhrát nemusí
Na otázku, za co jsou lidé ochotni si připlatit, nemá Stříbrný univerzální odpověď. „To, za co jsou zákazníci ochotni si připlatit, musí posoudit sami. My se ale můžeme zaručit za kvalitu našich výrobků a čerstvost surovin.“
Připouští, že cenové možnosti rodinného řeznictví a velkého obchodního řetězce se liší. „Samozřejmě víme, že malé řeznictví nemůže vždy konkurovat cenám velkých obchodních řetězců, které fungují v úplně jiném měřítku.“ Pro vlastní podnik však hledá konkurenční výhodu především ve výrobku samotném.
„Cena není jediným měřítkem hodnoty. Pro nás je důležité nabídnout české suroviny, poctivé řemeslo a kvalitu, za kterou si stojíme.“
Jako doklad uvádí také získaná ocenění, mimo jiné Regionální potravinu, cenu Přemysla Oráče či vítězství v měsíčním hodnocení Visa TopShop za duben 2023. Dlouhodobou důvěru zákazníků však musí prodejna potvrzovat při každém dalším nákupu.
Růst za každou cenu není cíl
Úspěšná modernizace však neznamená, že by Stříbrný plánoval další velké rozšiřování. Přednost dává provozu, který rodina dokáže řídit a udržet v požadované kvalitě.
„Do dalšího zvětšování se zatím nehrneme. Chceme si zachovat rodinnou atmosféru a mít provoz pod kontrolou. Pro nás není cílem růst za každou cenu, ale udržet kvalitu a způsob práce, na kterém jsme si vybudovali jméno,“ popisuje strategii.
Jednou z nejobtížnějších podnikatelských disciplín je pro něj získávání zaměstnanců. Technologie pomohou s placením a organizací práce, schopné řezníky a spolehlivou obsluhu ale podnik potřebuje dál.
„Naše řemeslo je náročné fyzicky i psychicky a není pro každého. O to víc si vážíme lidí, kteří s námi zůstávají dlouhodobě. Někteří zaměstnanci jsou u nás už 17 let, což je podle mě samo o sobě velká vizitka.“
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Otevřená zatím zůstává i otázka nástupnictví. Komu jednou firmu předá, Stříbrný neví. Od případného pokračovatele by však očekával stejný vztah k práci, na jakém stojí podnik dnes.
„Není to práce, kterou člověk po pár hodinách jednoduše zavře za dveřmi a jde domů,“ říká.
Další generaci by chtěl předat kvalitu, poctivost a osobní přístup k zákazníkům. Prostor pro změny jí ale upírat nechce. Vlastní zkušenost s digitalizací mu ostatně ukázala, že i tradiční řemeslo může díky technologiím fungovat lépe.
„Tradice totiž neznamená, že se nic nesmí změnit,“ uzavírá Stříbrný. „Výhodu máme v tom, že naše řemeslo má pořád jednu důležitou složku, kterou za nás umělá inteligence jen tak neudělá.“
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