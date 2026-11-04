Na kus řeči s právníky: Konec kratomu na e-shopech, přísné daně i laboratorní testy. Přinese Lex Kratom pořádek, nebo posílí černý trh?
Zákaz prodeje po internetu, posun věkové hranice na 21 let, nová spotřební daň, ale také laboratorní certifikace každé šarže a zatemněné výlohy specializovaných prodejen. Vládní návrh regulace psychomodulačních látek, známý jako „Lex Kratom“, míří do Poslanecké sněmovny. O tom, zda nová pravidla skutečně ochrání spotřebitele, proč je chystaná úprava v řadě bodů nesystémová a jaké pasti skrývají přechodná ustanovení, hovoří v pořadu Na kus řeči s právníky advokát Mgr. Michal Řehořek, expert na farmaceutické právo, life sciences a regulaci kanabinoidů z advokátní kanceláře PRK Partners. Moderování se ujal Zbyněk Loebl.
Trh s psychomodulačními látkami v Česku stojí před zásadním přelomem. Společný legislativní návrh Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí se dostal do fáze prvního čtení v Poslanecké sněmovně a otevírá širokou politickou i odbornou debatu. Snahou předkladatelů je vyvést kratom a další látky ze šedé zóny a nastavit jasné mantinely jejich distribuce.
Hostem dalšího dílu pořadu Na kus řeči s právníky je advokát Mgr. Michal Řehořek z advokátní kanceláře PRK Partners. Vedle korporátního práva a transakcí se dlouhodobě specializuje na oblast farmaceutického práva, life sciences a regulaci konopí, kanabinoidů a nově vznikajících substancí (mimo jiné je spoluautorem mezinárodní příručky The Pharma Legal Handbook pro Českou republiku). V rozhovoru s moderátorem Zbyňkem Loeblem analyzuje klíčové body navrhovaného zákona a upozorňuje na rizika, která mohou v praxi paradoxně nahrávat nekontrolovanému černému trhu.
Kratom by se měl prodávat až od 21 let, zatížit vyšší DPH i spotřební daní a nabízet pouze v přísně kontrolovaných provozovnách. Odborníci většinu vládního návrhu podporují, zákaz e-shopů ale odmítají. Varují, že by zákazníky mohl vytlačit na darknet a do nelegálního obchodu.
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Zprávy z firem
Kratom by se měl prodávat až od 21 let, zatížit vyšší DPH i spotřební daní a nabízet pouze v přísně kontrolovaných provozovnách. Odborníci většinu vládního návrhu podporují, zákaz e-shopů ale odmítají. Varují, že by zákazníky mohl vytlačit na darknet a do nelegálního obchodu.
Co zaznělo v podcastu?
Konec online prodeje a přísný režim kamenných prodejen
Jednou z nejvýraznějších změn je úplný zákaz prodeje kratomu na dálku. Nákup přes e-shopy má skončit a distribuce se přesune výhradně do specializovaných kamenných provozoven. Ty budou muset splňovat striktní podmínky – povinné snížení průhlednosti výloh, přesně stanovená pravidla pro označení prodejny a zákaz prodeje jiného než souvisejícího sortimentu. Důvodem je snaha státu o snadnější kontrolu, jelikož prověřování online distribuce a skladů je pro státní orgány podstatně náročnější.
Věková hranice 21 let a pravomoci obcí
Předloha počítá se zvýšením věkové hranice pro nákup na 21 let s odůvodněním negativního vlivu na vývoj mozku mladistvých. V rozhovoru zaznívá kritika faktu, že se tato věc řeší plošnou změnou zákona až rok poté, co byl kratom odborně posouzen Státním zdravotním ústavem, místo aby byla specifikována přímo v podmínkách zápisu látky na seznam. Významnou roli navíc dostanou samosprávy – obce budou moci prostřednictvím obecně závazných vyhlášek prodejny na svém území prostorově vymezit nebo dokonce plošně zakázat.
Kratom a jeho extrakt se budou moci od středy v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Prodej v automatech bude zakázaný. Začne platit nařízení vlády, které látku řadí na seznam psychomodulačních látek s regulovaným prodejem, informoval Think tank Racionální politiky závislostí. Vládní předpis vyšel ve Sbírce zákonů dnes a začíná být účinný následující den po svém vyhlášení.
Kratom pod dohledem: konec automatů, přichází licence a věkový limit
Politika
Kratom a jeho extrakt se budou moci od středy v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Prodej v automatech bude zakázaný. Začne platit nařízení vlády, které látku řadí na seznam psychomodulačních látek s regulovaným prodejem, informoval Think tank Racionální politiky závislostí. Vládní předpis vyšel ve Sbírce zákonů dnes a začíná být účinný následující den po svém vyhlášení.
Daně jako dvousečná zbraň: Nová spotřební daň a konec 12% sazby DPH
Návrh přináší také významné daňové změny. Kratom opustí sníženou 12% sazbu DPH a zároveň pro něj bude zavedena specifická spotřební daň odstupňovaná podle obsahu účinné látky. Přestože vyřazení ze snížené sazby DPH dává smysl, zavedení spotřební daně cílící pouze na jednu konkrétní substanci působí v obecném rámci psychomodulačních látek nesystémově. Zásadní otázkou zůstává nastavení výsledné cenové hladiny – pokud bude daňové zatížení neúměrně vysoké, legální produkt ztratí cenovou konkurenceschopnost vůči nelegálnímu trhu.
Standardy léčiv: Laboratorní certifikace a tabákové nálepky
Pro dovozce, výrobce a distributory bude nová úprava znamenat výrazný standardizační šok. Po vzoru tabákových výrobků se zavádějí daňové nálepky a povinné podrobné označování složení na obalech. Požadavky na výrobní procesy se pak přibližují spíše režimu léčivých látek a léčebného konopí – pro každou jednotlivou šarži bude vyžadován certifikát z akreditované kontrolní laboratoře a výrobci budou muset splňovat standardy obdobné správné výrobní praxi.
Kontrolní praxe, akce KORUND a past v přechodných ustanoveních
Diskuse se dotýká také výsledků plošné kontrolní akce KORUND, při níž orgány zjistily pochybení u 63 % kontrolovaných subjektů. Tyto statistiky však spíše než selhání samotného trhu odhalují personální poddimenzování dohledových orgánů v běžném provozu bez speciálně zaměřených akcí.
Jako problematické se jeví rovněž nastavení přechodných ustanovení. Zákon sice počítá s pětiměsíční lhůtou pro doprodej stávajících zásob, ta je však konstruována pouze pro kamenné prodejny. Provozovatelé e-shopů tak ze dne na den přijdou o možnost své zásoby legálně doprodat online, což může vytvořit tlak na jejich odprodej mimo oficiální distribuční kanály.
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Zprávy z firem
V reakci na zákaz psychoaktivní látky HHC, který bude platit od 1. března, vzrostly za poslední týden prodeje sladkostí s tímto kanabinolem o stovky procent.
Výhled pro podnikatele: Jak přežít v permanentní nejistotě?
Trh s novými substancemi (od HHC přes HHCP až po kratom) prochází neustálými regulatorními zvraty. Místo komplexního a předvídatelného právního rámce volí zákonodárce opakovaně ad hoc reakce na jednotlivé látky. Pro podnikatele v tomto odvětví zůstává klíčovou nutností detailní sledování legislativního vývoje, včasná příprava na vysoké standardy shody a značná dávka odolnosti vůči právní nejistotě.
Pořad si můžete pustit v úvodu článku nebo na oblíbených podcastových platformách.
Další epizody podcastu Na kus řeči s právníky
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.