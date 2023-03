Bývalý viceguvernér ČNB Mora bude radit Stanjurovi

Bývalý viceguvernér České národní banky (ČNB) Marek Mora se k 1. dubnu stane náměstkem ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Mora se na ministerstvu bude zabývat mimo jiné mezinárodními vztahy, finančními trhy a veřejnými rozpočty.

„Pan Mora bude výraznou posilou nejužšího vedení ministerstva nejen díky jeho působení v ČNB, ale i jeho mnohaletým zkušenostem z vedoucích pozic jak ve státní správě, tak i ve strukturách EU,” uvedl Stanjura.

Nyní jednapadesátiletý Mora roce 2003 nastoupil do Evropské komise na Generální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti. Následně působil na úřadu vlády, kde se mimo jiné podílel na přípravě prvního českého předsednictví v Evropské unii v roce 2009. Od roku 2010 působil v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie nejprve jako ředitel kanceláře generálního tajemníka rady a od února 2016 jako ředitel pro rozpočet, daně a regionální politiku.

V roce 2017 se Mora stal členem bankovní rady ČNB, od roku 2019 zastával pozici viceguvernéra. V bankovní radě patřil v posledním roce k zastáncům razantního zvyšování úrokových sazeb kvůli rychlejšímu snížení inflace. Letos v únoru mu skončilo šestileté funkční období, už před jeho koncem v médiích uvedl, že nemá zájem ucházet se o druhý mandát.

Na ministerstvu financí dosud působili dva náměstci. Jsou to Roman Binder a Jiří Valenta. Místa náměstků po lednové změně legislativy nepodléhají zákonu o státní službě. Vládní koalice se dohodla, že na žádném ministerstvu by neměli být víc než tři náměstci.

