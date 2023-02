Bývalý viceguvernér ČNB Nidetzký míří do čela Národní rozvojové banky

Bývalý viceguvernér České národní banky (ČNB) Tomáš Nidetzký by se měl stát novým předsedou představenstva a generálním ředitelem Národní rozvojové banky (NRB). Nahradil by Jiřího Jiráska, který je ve funkci od ledna 2016. Na webu to napsaly Hospodářské noviny (HN), kterým tuto informaci potvrdilo ministerstvo financí.

Ministerstvo financí vyhlásilo v listopadu na pozici šéfa Národní rozvojové banky výběrové řízení, a to společně s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj. Nidetzkého výběr ještě musí schválit Evropský orgán pro bankovnictví a Česká národní banka (ČNB), což by mělo podle mluvčí ministerstva financí Michaely Lagronové trvat asi měsíc. Poté se uskuteční setkání dozorčí rady NRB, která má zvolit nového šéfa.

Nidetzký působil v centrální bance od května 2016 jako člen bankovní rady, o dva roky později se stal viceguvernérem ČNB. Oba posty zastával až do června 2022, kdy mu prezident Miloš Zeman neprodloužil mandát. Tehdy v ČNB skončil společně s tehdejšími kolegy z nejužšího vedení - guvernérem Jiřím Rusnokem a dalším radním Vojtěchem Bendou, připomněly HN.

V minulosti Nidetzký pracoval na vysokých postech v české a slovenské ING, ve Stavební spořitelně České spořitelny, ČSOB Pojišťovně nebo NN Penzijní společnosti.

Národní rozvojová banka byla založena v roce 1992 jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, pod novým jménem funguje od září 2021. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená ministerstvy průmyslu, financí a pro místní rozvoj. Banka nabízí podnikatelům úvěry s nulovou či zvýhodněnou úrokovou sazbou. Poskytnutím záruk jim také usnadňuje možnost získat komerční úvěr. Za zvýhodněných podmínek nabízí rovněž poradenství ve věci úspory energií a pro sociální podniky.

Podle informací HN by měl na nové pozici začít pracovat i další bývalý člen bankovní rady ČNB Marek Mora, a to v jedné z funkcí na ministerstvu financí.

