Exguvernér ČNB Rusnok bude radit představenstvu pojišťovny Allianz

Jiří Rusnok, který loni v červnu opustil funkci guvernéra České národní banky (ČNB), se s platností od 1. února 2023 stane poradcem představenstva Allianz pojišťovny. Oznámila pojišťovna Allianz.

Reklama

„Předjímat rizika, včetně makroekonomických, a pracovat s nimi v produktových i investičních strategiích, je jednou z klíčových expertiz naší pojišťovny, která tak bude ještě významně posílena,” uvedl předseda představenstva Allianz pojišťovny Dušan Quis.

Rusnok bude ve své pozici poradce poskytovat představenstvu Allianz pojišťovny odborná stanoviska a konzultace ke strategickým tématům. Bude také analyzovat ekonomické a regulatorní prostředí, reprezentovat společnost na odborných grémiích a konferencích a zajišťovat poradenství a oponenturu u klíčových projektů.

Před svým působením v bankovní radě ČNB zastával Rusnok řadu významných postů ve vládě ČR, jako její předseda a rovněž jako ministr financí či ministr průmyslu a obchodu. Mnoho let pracoval ve vedení pojišťovací části pobočky finanční skupiny ING pro Česko a Slovensko (nyní NN). V letech 2006 až 2013 vykonával pozici předsedy představenstva a generálního ředitele ING PF. Stál také v čele Asociace penzijních fondů ČR a byl rovněž členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven.

Jiří Rusnok: Projdeme si recesí. Snad jen mírnou Money Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok vidí letošní rok jako pokračování roku předchozího. V důsledku toho lze i nadále očekávat vysokou inflaci, která se navíc odrazí na dalším zpomalování ekonomiky, ale nepůjde o žádnou katastrofu, odhaduje v anketě byznysového portálu newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

Jan Frait z ČNB: Inflace v lednu bude šok, ale ne 20 procent. Nižší sazby bych letos nečekal Leaders Od července je Jan Frait podruhé členem bankovní rady ČNB. Poprvé do ní na šestileté funkční období nastoupil už v roce 2000. Letos v únoru se stane viceguvernérem. „Žijeme v době inflačního šoku,” říká Frait. Podle něj není žádné optimální řešení, jak s růstem cen rychle zatočit. Hraje tu moc vlivů, například ceny energií jsou nyní naprosto nepředvídatelné. „Nemáme klasickou inflaci, kdy by rostlo víceméně všechno.” Česko se podle něj letos dostane do mírné, asi jednoprocentní recese. Přesto prý není důvod „pro katastrofické scénáře o prudkém poklesu produkce nebo razantním růstu nezaměstnanosti”. Dalibor Martínek Přečíst článek