AKTUALIZOVÁNO: Bývalý fotbalový boss Pelta dostal v kauze dotací šest let vězení

Soud dnes znovu uložil bývalému šéfovi českého fotbalu Miroslavu Peltovi za zmanipulování sportovních dotací šest let vězení, peněžitý trest pět milionů korun a pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech spolků. Někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou poslal do vězení na 6,5 roku, zakázal jí vedoucí funkce ve veřejné správě na šest let a dal jí dvoumilionový peněžitý trest.

Ostatní obžalované včetně České unie sportu (ČUS), jejího šéfa Miroslava Jansty a Fotbalové asociace ČR (FAČR) soud naopak osvobodil. Verdikt není pravomocný, Pelta, Kratochvílová i státní zástupce se proti němu odvolali.

Pražský městský soud dnes rozhodl stejně jako v roce 2021, totožná je i výše uložených trestů. K věci se musel vrátit poté, co původní rozsudek zrušil odvolací vrchní soud a nařídil ve věci doplnit dokazování.

Škoda téměř 200 milionů

Pelta a jeho milenka Kratochvílová podle aktuálního rozsudku společně v roce 2017 ovlivnili přidělení peněz konkrétním žadatelům v programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů, a pokusili se tak způsobit státu škodu nejméně 175 milionů korun. Svědčily proti nim mimo jiné policejní odposlechy z bytu na pražském Senovážném náměstí, kde se milenci scházeli.

Předsedkyně senátu pražského městského soudu Lenka Cihlářová uvedla, že Pelta instruoval Kratochvílovou ohledně poskytnutí dotací konkrétním žadatelům, a to těch, u kterých mu to přineslo prospěch. „Popřeli zcela smysl poskytování státní podpory sportu v této oblasti," konstatovala o obžalovaných. Oba podle ní vycházeli především z toho, jaká vlivná osoba – ať už z politického, nebo sportovního prostředí – podporu projektů požadovala. Úspěšné žádosti vybrali ještě předtím, než vznikla expertní výběrová komise. O přidělení dotací se tak nerozhodovalo transparentně podle předem stanovených kritérií.

Dvojice se podle rozsudku dopustila pokusu o zneužití pravomoci, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přičemž Pelta Kratochvílovou navedl. Za tyto trestné činy hrozí pět až 12 let vězení. Ve stadiu pokusu zůstaly trestné činy z toho důvodu, že ministerstvo po zatčení Kratochvílové vyplácení dotací pozastavilo, příslušné dotační programy zrušilo a následně je vyhlásilo znovu.

Obžaloba tvrdila i to, že Kratochvílová ovlivnila na ministerstvu v roce 2017 výši sportovních dotací ve prospěch Peltovy FAČR a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Na lavici obžalovaných kvůli tomu usedl i Jansta, sekretář ČUS Jan Boháč a bývalý šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza. Podle soudu ale tyto skutky nebyly trestnými činy.

Státní zástupce žádal pro Peltu devět let vězení a zaplacení 25 milionů korun, pro Kratochvílovou deset let vězení a zaplacení šesti milionů. Pro Janstu chtěl pět let za mřížemi a dvoumilionový peněžitý trest.

Všichni obvinění vinu odmítají. Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve fotbalové asociaci vzdal z vazby.

