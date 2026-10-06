Bydlení drtí rozpočty Čechů. Každý desátý za něj dá víc než polovinu příjmů
Bydlení se pro velkou část Čechů stává stále citelnější položkou rodinného rozpočtu. Necelá polovina domácností na něj vydá více než 30 procent čistých příjmů a každý desátý dokonce přes polovinu. Nejvíc situace doléhá na mladé, kteří kvůli drahému bydlení často zůstávají u rodičů nebo odkládají důležitá životní rozhodnutí.
Náklady na bydlení ukrajují významnou část příjmů velké části českých domácností. Necelá polovina lidí v Česku vydá na bydlení více než 30 procent čistých příjmů domácnosti a každý desátý dokonce přes polovinu. Za kritickou situaci přitom odborníci považují stav, kdy nájemné, energie a služby spolknou více než 30 až 40 procent čistých příjmů. Vyplývá to z průzkumu České spořitelny a projektu Evropa v datech.
Dopady jsou výrazné zejména u mladých lidí ve věku od 18 do 29 let. Devětadvacet procent z nich kvůli nákladům na bydlení žije s přáteli nebo partnerem a 58 procent alespoň částečně s rodiči. Dvě pětiny domácností navíc loni kvůli bydlení omezily svůj rozpočet. Téměř čtvrtina škrtala zbytné výdaje, jako jsou koníčky, dovolené nebo zábava, dalších 16 procent už zasáhlo i do výdajů na potraviny, drogerii či oblečení.
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Bydlení odkládá i důležitá životní rozhodnutí
Přestože je podle průzkumu téměř 83 procent lidí se svým současným bydlením spokojeno, velký rozdíl panuje mezi vlastníky a nájemníky. Velmi spokojených je 41 procent lidí bydlících ve vlastní nemovitosti, zatímco mezi nájemci je to pouze 18 procent.
Složitá situace s bydlením zasahuje také do osobních plánů mladších Čechů. Alespoň jednou kvůli ní odložilo některé důležité životní rozhodnutí, například založení rodiny, 60 procent dospělých do 30 let, kteří nejsou se svým bydlením spokojeni. Třetina z nich tak učinila opakovaně. U lidí ve věku od 50 do 65 let se podobný problém objevuje méně často.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Život u rodičů už většina nevnímá jako selhání
Přibližně 17 procent české populace podle analytika Evropy v datech Tomáše Odstrčila považuje bydlení s rodiči v dospělosti za projev pohodlnosti a nesamostatnosti. Tento názor přitom zastává zejména starší generace.
Mnohem větší část společnosti ale společné bydlení vnímá pragmatičtěji. Podle Odstrčila ho 38 procent Čechů považuje za ekonomickou nutnost vyvolanou vysokými cenami nemovitostí, 26 procent za dobré dočasné řešení a 9,4 procenta si dokáže představit bydlení s rodiči jako funkční model vícegenerační domácnosti. Zároveň 46 procent mladých očekává, že v rodině zdědí nějakou nemovitost.
Češi stále chtějí hlavně vlastní bydlení
Většina Čechů by raději bydlela ve vlastním než v nájmu. Celoživotní nájem si dokáže představit třetina populace, zatímco jako plnohodnotnou alternativu k vlastnickému bydlení ho vnímá čtvrtina lidí. Nejméně tento pohled sdílí nejmladší generace.
Při rozhodování o bydlení navíc podle průzkumu převládá cena nad kvalitou. Téměř 70 procent populace považuje cenu bydlení za důležitější faktor, a to bez ohledu na věk, vzdělání, místo bydliště nebo typ ubytování.
O nutnosti bytové výstavby v Praze jsem mluvil mnohem dřív, než se ostatní probrali, říká Petr Hlaváček, radní Prahy a kandidát na primátora za STAN. Metropolitní plán, na jehož přípravě se významně podílel, má být jedním z nástrojů. První, s kým bude po volbách jednat, je Tomáš Portlík ze Spolu. Roční jízdné v MHD by výrazně zvýšil a nebojí se to říct pár dní před volbami.
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Část lidí by vzala zavděk chatou nebo mobilním domem
Vysoké ceny bydlení se promítají i do představ o alternativních způsobech života. Dvě pětiny Čechů by si dokázaly představit celoroční bydlení na chatě nebo chalupě upravené k trvalému pobytu. Více než 21 procent lidí by uvažovalo o mobilním domě a stejný podíl také o bydlení v modulárním kontejnerovém domě.
Naopak 36 procent Čechů ve svých představách dál trvá na klasickém bytě nebo rodinném domě.
Průzkum provedly Česká spořitelna a Evropa v datech společně s agenturou Ipsos. V únoru se ho zúčastnilo 1000 respondentů.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.