Od tanků k činžákům. Strnad koupil 26 domů ve Střešovicích, Dejvicích, Bubenči i na Vinohradech
Michal Strnad dál rozšiřuje své investice mimo zbrojní byznys. Přes skupinu Tilaris kupuje 26 pražských nemovitostí včetně domů ve Střešovicích, Dejvicích, Bubenči, na Vinohradech a Smíchově. Hodnotu transakce strany nezveřejnily.
Podnikatel a zbrojař Michal Strnad koupil od společnosti BPD Partners portfolio 26 pražských nemovitostí. Jde především o bytové a rodinné domy ve Střešovicích, Dejvicích a Bubenči, doplněné o objekty na Vinohradech a Smíchově. Nemovitosti zařadí do skupiny Tilaris, v níž sdružuje své investiční a podnikatelské aktivity. Kupující ani prodávající cenu transakce nezveřejnili.
Portfolio vznikalo téměř 20 let a podle tiskové zprávy by dnes bylo velmi obtížné sestavit podobný soubor nemovitostí postupnými nákupy. Součástí transakce navíc není jen převod samotných budov, ale také přechod týmu, který je dosud spravoval v BPD Partners. „Možnost získat takto kvalitní portfolio jako jeden celek je na trhu zcela výjimečná. Vedle samotných nemovitostí si velmi vážíme také přechodu zkušeného týmu, který měl dosud portfolio budov na starosti. Právě spojení kvalitních aktiv a lidí, kteří jim rozumějí, vnímáme jako jednu z největších hodnot celé akvizice,“ uvedl Strnad.
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Zprávy z firem
Skupina CSG poprvé předvedla nový střední tank CFL-120 Karpat v pohybu a při ostré střelbě. Na vývoji spolupracovala s tureckou FNSS a italským Leonardem, přičemž část výroby by se měla soustředit na Slovensko.
Strnad sází na reality stále víc
Nákup 26 pražských nemovitostí není jeho první realitní investicí. Transakci připravil tým investiční skupiny AKIPIA, v níž Strnad působí společně s Tomášem Brzobohatým a Markem Šmrhou. Skupina už v srpnu oznámila vstup mezi investory rozvoje nové pražské čtvrti Bubny-Zátory a zároveň má být hlavním investorem mrakodrapu Roma Tower ve Varšavě za až 20 miliard korun.
Tilaris chce v nákupech nemovitostí pokračovat i v budoucnu. Skupina ale není zaměřená jen na reality. Patří do ní například výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ, pražská klinika asistované reprodukce Prague Fertility Centre nebo italský výrobce brokovnic Armi Perazzi.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Od zbrojařství k širším investicím
Strnad je známý především jako majitel evropské zbrojařské a průmyslové skupiny Czechoslovak Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí a loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur, tedy 163,15 miliardy korun. Od ledna se s jejími akciemi obchoduje na amsterodamské a pražské burze. Mezi klíčové firmy skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group a The Kinetic Group.
Prodávající BPD Partners spravuje majetek rodin Vasila Bobely, Petra Pudila a Jana Dobrovského. Skupina investuje například do udržitelné chemie, zelené energetiky, vědy nebo chytrých budov. Podnikatelé ji začali společně budovat v letech 2010 a 2011 po prodeji svých podílů ve společnosti Czech Coal.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.