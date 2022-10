Světová rada pro zlato chce digitální reformu. Naráží u toho na odpor vlivných bank

Světová rada pro zlato má podle agentury Bloomberg plán na zvýšení likvidity obchodování se zlatem. Zapojí do toho technologii blockchainu. Podle kritiků narazí ale na tvrdý odpor.

Obchodování na jednom z nejstarších trhů na světě závisí na síti vysoce zabezpečených trezorů umístěných pod velkým Londýnem. Každý den zde změní majitele přibližně 50 tisíc zlatých prutů. Každý z nich má přitom hodnotu více než 650 tisíc dolarů. Zpracováním těchto transakcí jsou pověřeny čtyři největší banky. Pokud by se podařilo změny na trhu prosadit, mohlo by to zvednout poptávku a technologie blogchain by mohla sledovat téměř všechny zlaté pruty na světě. Jakmile by byla tato databáze zprovozněna, mělo by být podle odborníků možné vytvořit digitální token krytý fyzickým zlatem, se kterým by bylo možné snadněji obchodovat, píše agentura Bloomberg.

Skepse expertů na obchodování se zlatem

Významní hráči na trhu jsou nicméně docela skeptičtí k tomu, že se navrhovaná reforma podaří. Řada podobných, a i menších pokusů o reformu v minulosti, totiž opakovaně nevyšla. Balíček změn nazvaný Gold 247 (který má vyjadřovat přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) ale přichází ve vhodný čas, ukázalo se totiž, že ve vypljatých dobách nejde se zlatem snadno obchodovat.

Nová pravidla v podstatě zdražila bankám držbu zlata a tím stlačila už tak mizivé výnosy, které z obchodování se zlatem mají. Začaly se objevovat obavy, že se trh kvůli tomu zmenší. V uplynulém desetiletí přitom zlato čelilo rostoucí konkurenci kryptoměn v boji o pozornost investorů, kteří hledají alternativy k akciím, dluhopisům a hotovosti – někteří příznivci dokonce nazývají bitcoin „digitálním zlatem”.

Systém, který zahrnuje zlato v hodnotě přibližně 500 miliard dolarů uložené na různých místech, se po většinu posledních dvou desetiletí pohyboval bez větších změn. David Tait, který stojí v čele Světové rady pro zlato, hlavní lobbistické skupiny těžařů tohoto kovu, si myslí, že nastal nyní čas na revizi. Tait říká, že digitalizace umožní širšímu okruhu investorů pohodlně držet tento kov. „Existuje spousta odvětví, natož institucí, které se k tomuto produktu v minulosti ani nepřiblížily,” říká Tait, bývalý výkonný ředitel Credit Suisse AG. „Pokud se nám to podaří, budou k tomu mít příležitost.”

Investoři bez milionů

Drobní investoři mají navíc dlouhodobě problém s přímým přístupem na trh se zlatem. Stejně jako mnoho jiných fyzických komodit podléhá i zlato na řadě míst různým lokálním standardům. V Londýně se obchoduje se 400uncovými pruty, zatímco oblíbené futures kontrakty Comex obchodované v USA používají 100uncové pruty. I tato menší verze vás však přijde na více než 160 tisíc dolarů, takže většina drobných investorů musí místo toho nakupovat menší pruty a mince od obchodníků, často s velkou přirážkou. Tait se proto domnívá, že vytvoření žetonů, které by bylo možné snadno vyměnit za fyzické slitky, by tento problém mohlo vyřešit.

Zlato v trezoru

Koncept obchodovatelného aktiva, které představuje vlastnictví kovu uloženého někde v trezoru, není podle Bloombergu ale vůbec nový. Rada v roce 2004 pomohla založit burzovně obchodovaný fond SPDR Gold Shares, který v současnosti drží aktiva v hodnotě 50 miliard dolarů. Drobní investoři však obecně nemohou vyměnit akcie ETF za skutečný kov; to je pouze pro velké institucionální investory, kteří pomáhají udržovat trh s těmito akciemi. Existují také kryptografické stablecoiny kryté zlatem, ale ty se zatím příliš neprosadily.

Token, který si Taitův tým představuje, by potřeboval podporu celého trhu, od bank na Wall Street až po indické a čínské úřady, které řídí přední spotřebitelské trhy. Do té doby by blockchainová účetní kniha, která sleduje zlaté pruty, mohla pomoci ujistit kupující o jejich původu a ryzosti a zároveň pomoci v boji proti praní špinavých peněz. Hlavní překážkou bude přesvědčit velké hráče na trhu, aby přijali projekt, který by mohl narušit jejich dominantní postavení. Obchodování s futures na zlato na Londýnské burze kovů bylo letos odloženo, protože dvě největší banky, které se podílejí na zpracování transakcí, JPMorgan Chase & Co. a HSBC Holdings Plc, se odmítly zapojit. JPMorgan a HSBC na žádosti o komentář pro agenturu Bloomberg nereagovaly.

Podle Jana Nieuwenhuijse, analytika společnosti Gainesville Coins, se mnoha velkým hráčům v Londýně současné nastavení líbí. „Ale vím, že mnoho lidí v rámci trhu není spokojeno s tím, jak se obchoduje,” říká a preferovali by systém s větší transparentností. Jiní tvrdí, že smyslem zlata je jeho fyzická přítomnost, takže digitalizace je odsouzena k neúspěchu. „Na formě a umístění záleží,” říká Adrian Ash, vedoucí výzkumu v online službě pro investování do zlata BullionVault. „Problémem jakékoli tokenizace je, že abstrahujete od aktiva, protože to, co nyní vlastníte, je token.”

Tait už s tím má praxi

Tait, který se ujal vedení rady v roce 2019, má s nedostatky současného uspořádání vlastní zkušenosti. V roce 2014 zrušil oddělení pro obchodování s komoditami ve společnosti Credit Suisse, protože bylo snazší a méně rizikové získat výnosy z jiných tříd aktiv. „Potřebujeme přilákat více lidí k clearingu, k trhu, a bránit teritorium je špatný způsob, jak to udělat,” říká. „Nemyslím si, že historická závislost na současném stavu tu bude i v budoucnu.”

Projekt začíná s programem na zajištění integrity zlatých prutů, který probíhá společně s London Bullion Market Association a který využívá technologii blockchain ke sledování dodávek. Pilotní projekt zahrnující 30 účastníků včetně těžařů, rafinerií a bank právě skončil, říká Tait.

V loňském roce doporučila pracovní skupina zřízená britskou vládou a složená ze zástupců bank a investorů politiku, která má zprůhlednit obchodování na londýnském trhu se zlatem. „Mezi všemi bankami – bez výjimky – jsme se shodli na tom, že by to mohlo být lepší,” říká Tait, který ve skupině předsedá oddělení drahých kovů. „Musí se změnit a u stolu také zaznělo, že v důsledku toho trh poroste.”