Končí Pavel Blažek kvůli bitcoinům s politikou? Pozastavil členství v ODS

Pavel Blažek kvůli bitcoinové kauze pozastavil členství v ODS. Zároveň oznámil rezignaci na funkci předsedy jihomoravské krajské organizace občanských demokratů, které předsedá od roku 2007.

Do doby konání nejbližšího regionálního sněmu je řízením ODS jihomoravského regionu pověřený Jiří Crha, jenž je místopředsedou regionálního sdružení. Uvedl to mluvčí regionální rady ODS informoval mluvčí strany Jakub Skyva.

Blažek už dříve oznámil rezignaci na funkci ministra spravedlnosti a také odstoupil z podzimních sněmovních voleb. Na kandidátní listině koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) měl být na jižní Moravě čtyřkou. "Regionální rada na místo čtyři navrhla Janu Bačíkovou. Návrh bude neprodleně předložen orgánům vedení strany," uvedl Skyva. Bačíková je poslankyní a dlouholetou starostkou Vacenovic na Hodonínsku. Na kandidátní listině byla původně na 12. místě.

"Pavel Blažek pravděpodobně končí jako profesionální politik. Je otázka, jak rychlé to bude, a co vše s tím bude spojené," uvedl politolog Michal Pink. Blažek do ODS vstoupil v roce 1998 a stal se výraznou postavou jihomoravské krajské organizace občanských demokratů, které od roku 2007 předsedal. V minulosti byl také místopředsedou ODS a ministrem spravedlnosti kabinetu Petra Nečase (ODS). "Ve stranické hierarchii byl vysoce postavený člověk, který patří do staré školy politiků vychovaných v 90. letech," dodal politolog.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala dnes na síti X uvedl, že se tak Blažek rozhodl po vzájemné domluvě. "Vyvození osobní politické odpovědnosti považuji vzhledem k nastalé situaci za jediný správný a možný krok," napsal.

Kvůli miliardovému daru bitcoinů ve prospěch ministerstva spravedlnosti Blažek opouští i vládu. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský odsouzený v roce 2017 za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Věcí se zabývá policie, Vrchní státní zastupitelství v Olomouci prověřuje kauzu související s darem pro podezření ze tří trestných činů včetně zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti. Blažek uznal chybu, zároveň ale zdůraznil, že nejde o korupční záležitost.