Bitcoin rychle stoupá. Svědčí mu dubnový nárůst nezaměstnanosti v USA

Bitcoin, nejstarší a nejrozšířenější kryptoměna světa, mohutně roste, a to o více než 15 procent. Stoupají i další kryptoměny a obecně riziková aktiva, neboť investoři přehodnocují svá očekávání ohledně měnové politiky americké centrální banky. Ta by se v reakci na páteční čísla z amerického trhu mohla uchýlit k dřívějšímu zahájení snižování základní úrokové sazby. To by byla pozitivní zpráva pro trhy jako celek, a zejména pro rizikovější aktiva.

Snížení úrokových sazeb značí zvýšení dostupnosti financování těchto rizikovějších aktiv a současně pokles výnosnosti bezpečných aktiv typu vládních dluhopisů, což zvyšuje atraktivitu rizikovějších aktiv.

Cena bitcoinu se dlouhodobě stále těsněji pohybuje v souladu s vývojem technologických akcií. Podstatná část trhu tedy bitcoin považuje de facto za rizikovou technologickou akcii. Bitcoin dnes překonal cenovou úroveň 65 tisíc dolarů. To je markantní, více než patnáctiprocentní, vzestup oproti letošním jarním minimům ze dne 1. května – kolem úrovně 56 500 dolarů.

Míra nezaměstnanosti v USA v dubnu stoupla na 3,9 procenta z březnové hodnoty 3,8 procenta. Analytici přitom předpokládali dubnové setrvání na úrovni 3,8 procenta. Vyšší než očekávaná míra nezaměstnanosti je pro trhy příznivou zprávou. Signalizuje totiž, že by v americké ekonomice mohly zmírnit inflační tlaky v oblasti mezd, tedy i inflační tlaky obecně. Americká centrální banka by tedy mohla přistoupit ke snižování úrokových měr dříve.

V reakci na čísla z trhu práce trhy v pátek přehodnotily svůj výhled v dané věci a začaly sázet na to, že americká centrální banka zahájí snižování úrokových sazeb už letos v září, zatímco do té doby mínily, že to bude až v listopadu, pokud vůbec.

