Zmrzlina ve víru politiky. Unilever prodává izraelskou divizi Ben & Jerry's

Prodejce potravin Unilever prodal v Izraeli práva na značku zmrzliny Ben & Jerry’s. Učinil tak v reakci na vlnu kritiky spotřebitelů a hrozby bojkotů, když Ben & Jerry’s minulý rok oznámila, že zastaví prodej svých produktů v židovských osadách na západním pobřeží Jordánu, které patří pod území Palestiny, kterou Izrael okupuje. Spor vznikl z toho důvodu, že i když Ben & Jerry’s spadá pod Unilever, má na základě akviziční smlouvy vlastní představenstvo, informovala agentura Bloomberg.

Nejslavnější zmrzlina světa se dostává do politického dění. Nadnárodní potravinářský gigant Unilever, který již dvacet let vlastní značku Ben & Jerry’s, nyní prodává její izraelská aktiva. Důvodem se staly vleklé spory a bojkot vedení Ben & Jerry’s údajně způsobený politikou státu Izrael. Unilever uvedl, že podle akviziční smlouvy z roku 2000 má Ben & Jerry’s právo rozhodovat o sociálním poslání značky a nyní se je rozhodlo využít.

„Ale Unilever má primární odpovědnost za finanční a provozní rozhodnutí, a proto má právo zasahovat do této záležitosti,“ uvedl Unilever. Firma sdělila, že v několika uplynulých měsících provedla rozsáhlou kontrolu společně s izraelskou vládou, která se k situaci postavila negativně. Negativně také reagovali i investoři v USA.

Unilever, který patří z hlediska výroby potravin k největším globálním hráčům uvedl, že práva pro lokální licenci teď plně přechází na Aviho Zingera, který vlastní společnost American Quality Products. Zinger tak může značku prodávat pod hebrejskými a arabskými názvy napříč Izraelem a západním pobřeží Jordánu. „Tímto zajišťujeme, že zmrzlina bude dostupná pro všechny zákazníky,“ informoval Unilever. Zinger v březnu podal na Unilever žalobu, protože rozhodnutí dle něj porušuje zákony Izraele a USA, uvádí Bloomberg.

Nejsme proti Izraeli

Postoj značky Ben & Jerry’s vedl k tomu, že americké fondy včetně těch, které spravovaly státy New York, Illinois, New Jersey, Florida a Texas, se zbavily svých podílů v Unileveru. Velkým investorem v Unileveru je i zakladatel společnosti pro správu investic Foundsmith Terry Smith. Situaci nazval jako příklad, kdy se firma zaměřuje na něco, co nesouvisí s její hlavní činností, kterou je prodej potravin.

„Toto hanebné protiizraelské rozhodnutí bude mít vážné důsledky. Právní i jiné,“ reagoval dříve izraelský premiér Naftali Bennet. „Nikdy jsme nevyjádřili žádnou podporu Hnutí BDS a ani nemáme v úmyslu tento postoj měnit,“ uvedl Unilever.

Hnutí BDS je globální kampaň, která se snaží zvýšit ekonomický tlak na Izrael, který má za cíl ukončení izraelské okupace na palestinském území. Izrael uvedl, že rozhodnutí vítá a označil ho za důležité morální vítězství proti diskriminaci a antisemitismu, které je srdcem kampaně Hnutí BDS.

Unilever v Izraeli prodává kromě zmrzliny Ben & Jerry’s mimo jiné i vybavení pro domácnost a zaměstnává kolem 2000 lidí ve čtyřech výrobních závodech.