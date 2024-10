Babiš: Prachy moc a koryta, to symbolizuje tuto vládu

Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš kritizoval ve Sněmovně vládní návrh na růst platů vrcholných politiků. Koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) je úplně odtržený od běžného života, uvedl Babiš v úvodu mimořádného jednání, které nechali poslanci ANO k platům politiků svolat.

„Prachy moc a koryta, to symbolizuje tuto vládu," prohlásil Babiš. Opřel se do původního ministerského návrhu na růst platů zákonodárců, členů vlády a prezidenta o skoro 14 procent i do aktuálního, podle něho nemravného návrhu, který předpokládá zhruba sedmiprocentní navýšení. „Já vůbec nechápu, jak tyhle lidi přemýšlejí,“ poznamenal Babiš.

Znovu vinil kabinet z toho, že způsobil rekordní inflaci, čímž znehodnotil úspory lidí, a je podle něho zodpovědný za jedny z nejvyšších cen energií v Evropě. Vláda už by podle šéfa ANO neměla nic dělat, aby nevznikly další škody. Žádal ale podporu pro svůj návrh, který by zmrazil platy vrcholných politiků na následujících pět let. „Politika má být o službě občanům a ne jen o naplňování vlastních kapes,“ řekl Babiš.

Nastavením platů zákonodárců, členů vlády, prezidenta či soudců se musejí politici znovu zabývat v souvislosti s květnovým verdiktem Ústavního soudu, jenž zrušil s platností od příštího roku zákonný koeficient nutný pro jejich výpočet. Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů, které spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku.

Návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na pět let prosadila ve Sněmovně těsně před sněmovními volbami v roce 2021 vláda ANO a ČSSD. Předlohu ale později zamítl Senát. Nová povolební Sněmovna už nemohla senátní veto přehlasovat, předloha tedy takzvaně spadla pod stůl. Babiš označil tehdejší dění za „normální podvod“ nynější koalice.

