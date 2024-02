Neplaťte víc než musíte. Jak si správně nastavit výši záloh na energie

Dodavatelé energií neúměrně zvyšují lidem zálohy. Neplaťte víc, než je třeba. Jak si správně nastavit výši záloh, radí energetický analytik z Ušetřeno.cz. Není důvod, abyste dodavateli poskytovali bezúročnou půjčku v podobě zbytečně vysokých záloh.

Spolu s vyúčtováním energií lidé dostávají i předpis na nové zálohy. Dodavatelé energií často požadují jejich navýšení, které omlouvají zvýšením regulované složky. Velkoobchodní cena elektřiny ale zlevňuje. Navyšování záloh o desítky procent tak není na místě, upozorňuje energetický analytik Tomáš Vrňák z Ušetřeno.cz.

Od ledna se regulovaná složka cen elektřiny zvýšila o téměř 70 procent. Z částky na faktuře za elektřinu regulovaná složka činí přibližně 40 procent. Větší část z ceny pro spotřebitele ovšem tvoří cena silové elektřiny, kterou dodavatel nakupuje na burze. Ta přitom již několik měsíců stagnuje, což už se projevuje v jednotlivých nabídkách dodavatelů.

Neplaťte víc, než musíte

„V současnosti sledujeme, že dodavatelé zlevňují produkty s měsíční fixací. Představují také nové neveřejné nabídky, kde je možné oproti běžným nabídkám ušetřit dalších dodatečných 5 až 10 procent,“ uvádí Vrňák. V nynější situaci energetický analytik situaci doporučuje zvýšit si zálohy jen lehce. U produktů na dobu určitou nebo s měsíční fixaci dokonce doporučuje zálohy neměnit či si je i mírně snížit oproti roku 2023.

Výše záloh na dodávku elektřiny a plynu musí podle zákona odpovídat tzv. důvodně předpokládané spotřebě. Tu dodavatelé standardně odvozují od spotřeby konkrétního spotřebitele v minulosti. Jejich klienti si ovšem v průběhu zúčtovacího období mohou výšit záloh změnit.

„Často se stává, že zákazníci svou spotřebu sníží a předpokládají, že to bude mít automaticky vliv na snížení záloh. Dodavatelé se ovšem tuto skutečnost obvykle dozvědí až v souvislosti s odečtem při řádném vyúčtování. Pokud chceme, aby ji zohlednili okamžitě, musíme je o snížení pravidelných plateb sami požádat, přičemž nižší spotřebu doložíme samoodečtem, tedy nahlášením aktuálního stavu našeho elektroměru či plynoměru. Takové žádosti by měli vyhovět,“ radí členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Bezúročná půjčka dodavateli

„Na zálohách chceme platit tak akorát, aby nám po vyúčtování nezůstal vysoký nedoplatek ani zbytečný přeplatek. Dodavatelé mají tendenci, navrhovat nám vyšší zálohy, než je nutné. Jako spotřebitelé si však jejich výši můžeme určit v některých případech i podle vlastního uvážení. Proto se hodí znát skutečnou výši aktuálního zdražení,“ upozorňuje Vrňák s tím, že pokud má domácnost dostatečné úspory, jsou pro ni spíše výhodnější nedoplatky.

„Je rozhodně lepší nastavit si zálohy nižší a mírně doplácet než dodavateli půjčovat peníze formou neúměrně vysokých záloh. Proto je vhodné se proti neúměrnému zvýšení záloh vždy ohradit a s dodavatelem komunikovat,“ dodává odborník.

Nesprávně nastavené zálohy u domácností, které nemají dostatečnou provozní rezervu a jednorázový výdaj pak může přesahovat jejich finanční možnosti, doporučuje ERÚ se pokusit vyjednat si u dodavatele splátkový kalendář.

Problémy ovšem podle úřadu bývají i s přeplatky, které někteří dodavatelé odmítají vyplatit. Přeplatky je pak nutné vymáhat soudní či mimosoudní cestou, případně využít započtení, kdy se dluh dodavatele postupně umazává z dalších záloh.

Úřad proto upozornil, že lidé by měli věnovat pozornost už samotnému rozpisu záloh, zejména pak tomu, zda dodavatel zohlednil všechny zálohy uhrazené během zúčtovacího období. „Pokud jsme víceméně na nule a cena za dodávku energií je po celou dobu stejná, zálohy by nám měly zůstat ve stejné výši. V případě výraznějšího nedoplatku by nám dodavatel měl zálohové platby zvýšit, u přeplatku naopak snížit,“ uzavřela Zemanová.

