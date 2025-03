Armáda láká nové vojáky. Dostat mohou až milion

Navýšení náborového příspěvku pro vojáky z povolání až na jeden milion korun a další benefity pro službu v armádě umožní novela, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Cílem navýšení je podle vlády podpořit doplnění stavů armády a udržení současného personálu.

Novela zvyšuje náborový příspěvek až na čtyřnásobek ze současného maxima 250 tisíc korun. Noví vojáci by ho získali podle novely jednorázově, avšak nejdříve až po uplynutí tříměsíční zkušební doby.

K dalším benefitům, které novela navyšuje, patří stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení a příplatek za službu v zahraničí. Dodatečné náklady pro státní rozpočet odhadlo ministerstvo na 375 milionů korun ročně.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), stejně jako náčelník generálního štábu Karel Řehka, opakovaně poukazovali na to, že armáda se potýká s nedostatkem lidí, nábory se podle nich nedaří. Aby armáda dosáhla cílů ze strategických plánů, musel by podle dřívějšího Řehkova vyjádření představovat čistý přírůstek 1200 vojáků ročně, loni byl sedm desítek lidí.

K začátku loňského roku čítal resort obrany 27 826 vojáků z povolání a 4266 členů aktivních záloh. V armádě je ale podle Řehky asi 24 tisíc vojáků. Podle plánů by do roku 2030 chtěla mít armáda 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc příslušníků aktivní zálohy. Nové alianční cíle výstavby schopností podle Řehky navíc ukazují potřebu až 37 500 vojáků pro naplnění potřeb kolektivního odstrašení a obrany.

Základní měsíční stabilizační příspěvek novela zachovává na 7000 korunách, nově by se ale mohl až desetinásobně zvýšit podle zvláštní odbornosti nebo vykonávané činnosti. Opatření má cílit například na praktické a zubní lékaře. Jednorázově by pak mohl voják dostat stabilizační příspěvek ve výši až šestinásobku jeho služebního tarifu, pokud by působil v lokalitě, kde má ministerstvo problémy s obsazováním služebních míst dlouhodobě. Jde například o Žatec, Jince a Strakonice. V místě ale bude muset působit čtyři roky. Novela podle ministryně nezkracuje výsluhové náležitosti vojáků.

Předloha dále upravuje požadavek na trestní bezúhonnost zájemce o vstup do armády. Návrh se vrací u drtivé většiny odsouzení k obecnému principu uznání bezúhonnosti na základě zahlazení. Zachován zůstane požadavek nepřípustnosti přijmout do armády pachatele zvlášť závažných zločinů a těch, kterým soud uloží trest ztráty vojenské hodnosti. Informování o pobytu v zahraničí mimo státy EU a NATO umožní nadřízeným podle zdůvodnění vyhodnotit riziko a poučit vojáka o bezpečnostní situaci v regionu.

