Analýza: Čisté příjmy lidí v ČR rostou, ale pomalejším tempem

Čisté příjmy lidí v Česku v posledních deseti letech rostou, ale většina států východní Evropy dorovnává propad s rozvinutými evropskými zeměmi rychleji. Medián čistého příjmu, tedy střední hodnota čisté mzdy, v eurech v ČR stoupl mezi roky 2013 a 2022 o více než polovinu. Vyplývá to ze studie finanční společnosti Orbi.

"Růst čistých příjmů domácností je jednoznačně dobrou zprávou. Máme se poměrně dobře. Při mezinárodním srovnání ovšem zjišťujeme, že jsme se mohli mít ještě lépe. Většina zemí bývalého sovětského bloku dohání západoevropské příjmy rychleji,“ uvedl zakladatel a výkonný ředitel Orbi Jakub Škrabánek. K přibližování Evropě přispělo podle něj i posílení české koruny o 5,7 procenta.

Nejrychleji vzrostl mediánový příjem v Rumunsku, kde byly ovšem velmi nízké výdělky, a i po jejich rychlém růstu zůstávají v Evropě nejnižšími spolu s Bulharskem. Na více než dvojnásobek vzrostly čisté příjmy ale i lidem v Estonsku, které ve sledovaných letech přeskočilo Česko. Pomaleji než v ČR příjmy vzrostly zejména ve Slovinsku a na Slovensku, přičemž Slovinsko dosahuje nejvyšších příjmů ze států východní Evropy.

Medián mzdy za letošní první pololetí dosahoval v ČR ve mzdové sféře 37 308 korun. Pracovníci slovenské národnosti měli v Česku medián vyšší než Češi. "Slováci velmi často přicházejí do České republiky studovat a následně zde nacházejí i pracovní uplatnění. Naopak lidé s nižším vzděláním častěji zůstávají ve své domovině. A právě díky vyššímu průměrnému vzdělání Slováků pracujících v Česku je i jejich medián mezd vyšší než Čechů,“ vysvětlil Škrabánek.

Přetrvávají i vysoké rozdíly mezi mediánovou mzdou mužů a žen. Ve vyšším věku jsou tyto rozdíly vyšší než mezi mladými. Muži ve věku od 40 let do 59 let vydělávají téměř o čtvrtinu více než ženy, ve věku do 29 let vydělávají muži přibližně o desetinu více než ženy.

V posledních dvou letech reálné mzdy klesají vlivem vysoké inflace. Za desetiletí mezi roky 2013 a 2022 navzdory cenovému růstu průměrná reálná mzda vzrostla o 18 procent. To představuje průměrný růst reálné mzdy o zhruba 1,7 procenta ročně.

"Reálný růst mezd v době před vysokou inflací významně zrychlil. V letech před pandemií koronaviru přesahoval i čtyři procenta ročně s vrcholem na 6,1 procenta,“ doplnil Škrabánek. Reálné mzdy klesaly zejména v roce 2022, jejich pokles bude pokračovat i letos.