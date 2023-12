Reálné mzdy padají už dva roky, obratu se Češi dočkají v příštím roce

Reálná mzda v Česku padá soustavně už dva roky, což je historický rekord. Nikdy nebylo špatně tak dlouho, ovšem Česká národní banka se už i tak může připravovat na snížení úroků, komentuje ekonom Lukáš Kovanda.

Reálná mzda se v letošním třetím čtvrtletí propadla už poosmé v řadě. To je suverénně nejvytrvalejší a nejsoustavnější pokles reálných mezd – a tedy životní úrovně lidí – v celé novodobé historii České republiky. Dosud se v reálném vyjádření mzdy propadaly nejdéle čtyři čtvrtletí v řadě, a to po měnovém otřesu a následné krizi let 1997 a 1998. V letošním třetím čtvrtletí však propad reálných mezd citelně zpomalil. Meziročně vykázal úroveň minus 0,8 procent, takže se jedná vlastně o nejlepší výsledek reálných mezd, respektive jejich nejslabší meziroční pokles, za období od posledního čtvrtletí roku 2021. Loni ve druhém a třetím čtvrtletí se reálné mzdy propadaly i o více než deset procent.

Za více peněz zase méně zboží. Průměrná mzda meziročně reálně klesla o necelé procento Money Průměrná mzda v Česku se ve třetím čtvrtletí letošního roku zvýšila meziročně o 7,1 procenta na 42.658 korun. Po započtení inflace, která ve stejném období dosáhla osmi procent, se ale mzda reálně snížila o 0,8 procenta. Zaměstnanci si tedy mohli koupit za průměrnou mzdu méně zboží či služeb než před rokem. Reálná mzda klesla osmé čtvrtletí za sebou, tempo poklesu zmírnilo. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. ČTK Přečíst článek

Snižování úrokových sazeb se blíží

V letošním čtvrtém kvartále, jež právě probíhá, by se vývoj reálných mezd mohl překlopit konečně do plusu, a to zejména díky stabilizované inflaci, kterou však v meziročním pohledu opticky zvedá ponížená základna loňského roku, kdy byl v posledním čtvrtletí zaveden energetický úsporný tarif. Teprve v příštím roce se tak Češi dočkají vskutku viditelnějšího a trvalejšího růstu reálné mzdy. Za celý příští roky by měl tento růst činit 3,5 procenta.

Dnes zveřejněný pokles reálných mezd je zhruba v souladu s očekáváním trhu. Z hlediska České národní banky tudíž jde o další důkaz, že tuzemská ekonomika nečelí mzdově-inflační spirále. Centrální bance by i proto nemělo nic bránit zahájit snižování úrokových sazeb už záhy, nejspíše na měnověpolitickém zasedání v únoru příštího roku.