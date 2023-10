Češi se po letech konečně dočkají výrazného růstu reálných mezd

Pracovníci v Česku se v příštím roce dočkají růstu reálných mezd, jaký zažili naposledy v předcovidovém roce 2019. V očištění o inflaci by totiž mzdy v Česku měly stoupnout o 3,9 procenta. Údaj vychází z výpočtu Trinity Bank na základě aktuálních dat z inflační prognózy ministerstva financí a prognóz vývoje nominálních mezd, jak je zachycuje Česká národní banka.

V letošním roce ovšem ještě mzdy reálně poklesnou. A to dokonce druhým nejvýraznějším tempem v novodobé historii ČR od roku 1993. Měly by se totiž v očištění o inflaci snížit o 2,5 procenta. Výrazněji už klesly jen loni, a sice o rekordních 8,5 procenta (viz graf níže).

Průměrný pracovník v Česku tak dohromady za letošek a loňský rok čelí průměrnému poklesu výdělku o více než desetinu. To je v celé historii ČR zcela nebývalá situace. Před rokem 2022 – za celé období let 1994 až 2021 – klesala reálná mzda nejvýrazněji v krizovém roce 2013, a to o 1,5 procenta. Pokles reálných mezd pak nastal už jen v letech 1998 a 2012. Souhrnný pokles reálných mezd v letech 2012 a 2013, kdy se Česko potýkalo s dopady evropské dluhové krize, však činil jen mírně přes dvě procenta. A byl tedy zhruba pětinásobně nižší než aktuální pokles reálných mezd v souhrnu let 2022 a 2023.

Klíčovým důvodem reálného růstu mezd v příštím roce bude razantní pokles meziroční inflace, k němuž dojde hned zkraje příštího roku. Navýšení výdělků, které v příštím roce bude nominálně odpovídat necelým sedmi procentům, by tak mělo inflaci s poměrně výraznou rezervou překonat. Reálný růst výdělků, čítající zmíněná 3,9 procenta, tak překoná dlouhodobý průměr – průměr let 1994 až 2023 – změny reálných mezd, jenž odpovídá zhruba 2,8 procenta.