Mzdy porostou ve velkém. Jejich zvýšení plánuje v příštím roce 84 procent podniků

V příštím roce plánuje zvýšení mezd 84 procent podniků. Ve většině případů půjde o zvýšení v průměru do deseti procent. Vyplývá to ze zářijového průzkumu mezi 152 firmami, který poskytla Asociace malých a středních podniků.

Vzhledem k poklesu inflace, kterou například Česká bankovní asociace odhaduje v roce 2024 na 2,5 procenta, většině zaměstnanců mzdy stoupnou i v reálném vyjádření.

Obecně firmy podle asociace mzdy pravidelně valorizují, přičemž valorizace inflaci částečně zohlednila a částečně zohlední i nadále. Tímto způsobem ke svým zaměstnancům přistupují zejména velké společnosti (57 procent). Menší firmy s méně než 50 zaměstnanci přistupují k zaměstnancům zpravidla individuálně. „Tyto firmy plošná opatření zatím nezavádějí kvůli nárůstu inflace,“ uvedl výkonný partner poradenské skupiny PKF Apogeo Tomáš Pacovský.

Nadpoloviční část firem, 52 procent, nezvažuje podle průzkumu kompenzaci zaváděného nemocenského pojištění. Naopak čtvrtina toto zvažuje a zhruba stejná část o tom zatím neuvažovala. Zhruba 38 procent firem pak již omezilo či hodlá omezit práci na DPP a DPČ (dohoda o provedení práce či činnosti). Asi 18 procent společností však stále neví, jak na změny týkající se daných smluv zareagují.

Zhruba čtvrtina firem plánuje vzhledem k nové legislativě omezit možnost práce z domova. Zdanění zaměstnaneckých benefitů se podle průzkumu dotkne minima zaměstnanců. „Malé společnosti nepovažují zaměstnanecké benefity za tolik důležité, a proto je poskytují méně často a investují do nich méně prostředků proti větším firmám,“ doplnil senior Partner PKF Apogeo Pavel Postl.