Novou práci prověřte jako investici. Kariérní due diligence může odhalit drahé chyby
Investor by jen těžko koupil firmu po přečtení pár bodů a hodinovém rozhovoru s jejím vedením. Uchazeči o práci přitom podobně důležitá rozhodnutí dělají běžně. Pracovní inzerát a pohovor přitom ukazují jen malou část celkového obrázku. Před podpisem smlouvy se proto vyplatí udělat si vlastní „kariérní due diligence“.
Když člověk mění zaměstnání, obvykle se rozhoduje podle pracovního inzerátu, několika informací o firmě a jednoho či dvou pohovorů. Je to vlastně dost málo podkladů pro rozhodování, které ovlivní příjem i velkou část každého pracovního týdne.
A o tom, zda bude v práci spokojený, zdaleka nerozhoduje jen výplata. Podle výzkumu společnosti Randstad Employer Brand Research 2026, kterého se zúčastnilo 4 079 respondentů v Česku, se při výběru zaměstnavatele před mzdu a benefity dostaly příjemná pracovní atmosféra, jistota zaměstnání a rovnováha mezi pracovním a osobním životem.
Kariérní due diligence: prověřit nabídku i firmu
Princip je podobný jako v byznysu: nehodnotit nabídku izolovaně, ale zjistit si také co nejvíce o firmě, která za ní stojí.
Na pracovním portále JenFirmy.cz lze vedle informací o zaměstnavatelích najít zkušenosti současných a bývalých pracovníků. Uchazeč tak může projít aktuální nabídky práce a zároveň si dohledat konkrétního zaměstnavatele v přehledu firem.
Kariérní due diligence tak v praxi znamená jednoduchou věc: porovnat to, co firma říká kandidátovi, s tím, co se o ní dá zjistit z dalších zdrojů.
Recenze nejsou verdikt, ale další zdroj informací
Jedna špatná ani jedna nadšená recenze nevypovídá nic o celé společnosti. Větší smysl má sledovat, zda se v hodnoceních opakují stejná témata.
Že reputace zaměstnavatele na hodnoticích portálech ovlivňuje rozhodování kandidátů, potvrzuje i experimentální studie publikovaná v Journal of Vocational Behavior.
Autoři pracovali se 725 lidmi se zkušeností s hledáním práce a zjistili, že lepší reputace firemního profilu zvyšovala ochotu uchazečů se přihlásit.
Analýza 24 687 zaměstnaneckých recenzí na portálu Glassdoor z roku 2024 ukázala, že lidé považují za užitečnější například hodnocení bývalých zaměstnanců a recenze, které se věnují více konkrétním oblastem práce.
Pokud několik lidí nezávisle zmiňuje problémy s vedením, přesčasy nebo vysokou fluktuaci, je to přinejmenším dobrý námět na otázku při pohovoru.
Co si zjistit, než si plácnete
Prověrka zaměstnavatele nemusí zabrat hodiny. Zaměřit bychom se měli na pět oblastí:
- Skutečné podmínky. Nejen mzda, ale bonusy, pracovní doba, home office, dojíždění a rozsah odpovědnosti.
- Důvod náboru. Nově vytvořená pozice říká něco jiného než místo, na kterém se během roku vystřídalo několik lidí.
- Přímý nadřízený. Každodenní zkušenost často ovlivní více než dojem celé společnosti.
- Zkušenosti zaměstnanců. Sledujte stáří a konkrétnost recenzí a především témata, která se opakují.
- Soulad informací. Inzerát, kariérní web, pohovor a zkušenosti lidí zevnitř by si neměly v zásadních věcech odporovat.
Pohovor jako prověrka z obou stran
Firma si ověřuje kandidáta. Kandidát by měl podobně prověřovat firmu.
Místo obecné otázky na „firemní kulturu“ se proto vyplatí ptát konkrétně: Proč je pozice otevřená? Jak dlouho jsou lidé v týmu? Jak se hodnotí výkon? Jak tým funguje, když se nestíhá? Proč odešel předchozí zaměstnanec?
Právě odpovědi na podobné otázky často řeknou o budoucí práci více než seznam benefitů.
Vyšší mzda totiž nemusí znamenat lepší nabídku, pokud za ní stojí dlouhé dojíždění, pravidelné přesčasy nebo špatné vedení.
U změny zaměstnání proto platí podobné pravidlo jako u investice: nejprve získat informace, potom vyhodnotit rizika a teprve nakonec se rozhodnout.
Zaměstnanci od ledna dostanou právo zeptat se, kolik činí průměrný plat na pozici, kterou ve firmě zastává. Pro Česko, kde není zvykem o těchto věcech komunikovat, to podle profesora práv Masarykovy univerzity Petra Hůrky bude tvrdý oříšek.
Chcete vědět, kolik bere kolega? Zeptejte se
Money
Zaměstnanci od ledna dostanou právo zeptat se, kolik činí průměrný plat na pozici, kterou ve firmě zastává. Pro Česko, kde není zvykem o těchto věcech komunikovat, to podle profesora práv Masarykovy univerzity Petra Hůrky bude tvrdý oříšek.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.