Koh-i-noor čeká proměna za tři miliardy. Z továrny, která proslavila Vršovice, bude nový kus města
Více než sto let se ve Vršovicích vyráběly patentky a kovová galanterie. Teď se bývalý Koh-i-noor mění v nový kus města. PSN zahájila přestavbu téměř dvouhektarového areálu, kde má vzniknout kolem 600 jednotek, obchody, restaurace i veřejný prostor. Industriální minulost ale nezmizí úplně. Zůstanou památkově chráněné budovy i tovární komín. Investice má dosáhnout tří miliard korun.
Vršovická ulice se po desetiletí poznávala mimo jiné podle továrního areálu Koh-i-noor. Rozsáhlý blok sevřený Vršovickou, Moskevskou, Kavkazskou a Altajskou ulicí byl dlouho výrobním světem, do kterého běžný obyvatel čtvrti neměl příliš důvod vstupovat.
Teď se má uzavřený průmyslový blok otevřít okolním Vršovicím. Developerská společnost PSN zahájila stavební práce na jeho proměně, při níž mají v následujících letech vzniknout přibližně 600 rezidenčních jednotek, kolem 30 komerčních prostor, nové pěší trasy a veřejná prostranství se zelení.
Celkové stavební náklady mají dosáhnout přibližně tří miliard korun. Jde o jednu z největších realizací PSN.
„Nechceme vytvořit uzavřený rezidenční areál, ale otevřít dnes nepřístupné území a vrátit do něj život,“ říká jednatel PSN Max Skala. Firma chce podle něj současné Vršovice propojit s industriální historií místa a zachovat její nejcennější stopy.
Od patentky ke světové továrně
Koh-i-noor má ve Vršovicích více než stoletou historii. Jindřich Waldes a Hynek Puc založili firmu v roce 1902, vlastní továrnu zde otevřeli o pět let později. Patentky a kovová spínadla ji proslavily daleko za hranicemi a symbolem značky se stala slavná Miss KIN s patentkou přes oko. Druhá světová válka ale příběh firmy zásadně přerušila – Waldes byl zatčen gestapem a zemřel v roce 1941, podnik byl za okupace přejmenován na Koh-i-noor a po válce znárodněn.
Na rozdíl od řady pražských brownfieldů nejde o místo, kde by výroba skončila krátce po revoluci. Koh-i-noor vyráběl ve Vršovicích až do roku 2022, kdy se produkce textilních doplňků přesunula do Slezska. Skončila tak zhruba 115 let dlouhá výrobní kapitola areálu.
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PSN areál koupila už v roce 2018 a začala připravovat jeho nové využití. Některé objekty byly v horším technickém stavu, zároveň ale bylo zřejmé, že kompletní demolice by Vršovice připravila o důležitou část jejich industriální identity.
Památkový katalog označuje za nejhodnotnější především historické budovy při Vršovické a Altajské ulici a část původního oplocení. Podle památkářů připomínají nejen vývoj průmyslové architektury, ale i mimořádný význam zdejšího závodu.
Téměř 350 jednotek už v první etapě
Architektonickou podobu nové čtvrti připravilo studio Jakub Cigler Architekti. První etapa nabídne 125 jednotek v rekonstruované budově při Vršovické ulici a necelých 220 jednotek v sousední novostavbě.
Největší část nabídky vytvoří dispozice 1+kk a 2+kk, přibližně čtvrtina má připadnout na větší rodinné bydlení. V přízemí vznikne osm komerčních prostor. V celém dokončeném projektu jich má být kolem třiceti – počítá se s obchody, kavárnami, restauracemi a službami.
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Místo tovární brány piazzetta
Důležitou změnou má být i prostupnost území. Areál, který fungoval jako uzavřený výrobní blok, mají protínat nové pěší trasy. V jeho středu vznikne piazzetta se zelení, která má navázat na Moskevskou ulici.
„Moskevská jakoby ústí do Koh-i-noorky a k tomuto propojení jsme si v centru areálu vytvořili piazzettu,“ říká architekt Jakub Cigler. Podle něj může právě veřejný prostor rozhodnout o tom, zda nová výstavba začne fungovat jako skutečná součást Vršovic, a nikoliv jen jako další rezidenční projekt.
Z původního areálu zůstanou památkově chráněné objekty bývalých mechanických dílen. Zachován bude také výrazný tovární komín, který PSN plánuje rekonstruovat a pomocí lehké ocelové konstrukce doplnit do původní výšky. Právě spojení nové zástavby s původní průmyslovou architekturou má být jedním z určujících prvků projektu.
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