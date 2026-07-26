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newstream.cz Leaders Zemřel výtvarník Milan Knížák

Zemřel výtvarník Milan Knížák

Milan Knížák na zahájení výstavy v DSC Gallery
Stanislav Šulc / Newstream
ČTK
ČTK

Zemřel výtvarník Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie a bývalý rektor AVU, bylo mu 86 let. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka.

Knížák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Jeho umělecké aktivity zahrnovaly výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, poezii a fotografie.

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Byl prvním polistopadovým rektorem AVU, šéfoval Národní galerii a i dnes patří k nejkontroverznějším osobnostem české polistopadové společnosti. Profesor Milan Knížák přednedávnem představil svá nejnovější díla v galerii DSC. A dokázal, že jej osud člověka, společnosti i země stále zajímá. „Ve světě je hodně peněz, které chce společnost dát na své vlastní zkulturnění. Nechápe, že kultura není o penězích. Není to přímá ani nepřímá úměra,“ říká Milan Knížák v rozhovoru pro newstream.cz, v němž rekapituluje svou celoživotní dráhu a hodnotí současnou společnost.

Stanislav Šulc

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Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) na síti X uvedl, že Knížák zemřel dnes ráno. Knížák patřil k tvůrcům, kteří výrazně ovlivnili československou i českou výtvarnou scénu. Jeho umělecké aktivity zahrnovaly výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, poezii a fotografie.

Knížák stál u zrodu českého undergroundu, po změně režimu byl rektorem AVU a několik let vedl Národní galerii. Často se kriticky i kontroverzně vyjadřoval ke společenskému dění v zemi, pokoušel se prosadit i v politice. Byl znám jako příznivec bývalého prezidenta Klause a ODS, za kterou v roce 1998 neúspěšně kandidoval do Senátu.

Provokativní ředitel Národní galerie

V širší známost veřejnosti vešel Knížák v době, kdy řídil Národní galerii, tedy v letech 1999 až 2011. Jeho éru vedle úspěchů provázely i konflikty. Podařilo se mu vyrovnat deficitní hospodaření, zasloužil se o zvládnutí následků povodní v roce 2002 či o rozšíření galerie o další prostory. Část odborné veřejnosti byla ale k jeho způsobu řízení NG kritická. K výtkám patřilo omezení výstavní činnosti, autoritativní řízení, údajné protežování některých umělců či nedostatečná spolupráce se zahraničím. Až u soudu skončil jeho spor s pozdějším šéfem NG Jiřím Fajtem. Ústavní soud v roce 2018 zamítl Knížákovu stížnost proti rozsudku, jímž mu dříve Vrchní soud v Praze uložil omluvu za tvrzení, že Fajt v minulosti NG zruinoval.

Slova chvály si Knížák vysloužil za své působení ve funkci rektora AVU. Do čela školy byl zvolen aklamací v roce 1990 a ve funkci zůstal až do ledna 1997. Na akademii přinesl nové impulsy a otevřel ji světu. Také 25 let vedl Ateliér intermediální tvorby, který založil. K jeho studentům patřili například Krištof Kintera, Jakub Špaňhel, Milena Dopitová nebo Milan Mikuláštík. V roce 2015 ale Knížák neuspěl u konkurzu, který se na místo vedoucího ateliéru konal. Mezi jeho studenty to vyvolalo bouři nevole.

Plzeňský rodák

Knížák se narodil 19. dubna 1940 v Plzni. Studoval na Vysoké pedagogické škole, na AVU a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, svá studia však nedokončil. Až v letech 1997 až 1998 absolvoval doktorandské studium na AVU. Na přelomu 60. a 70. let byl Knížák znám jako zakladatel Klubu Aktual a stejnojmenné beatové skupiny, která je považována za jednu z nejvýznamnějších undergroundových kapel komunistického režimu.

V letech 1968 až 1969 přednášel na dvou univerzitách v USA. Byl také příznivcem mezinárodního hnutí výtvarníků Fluxus, jehož akcí se zúčastnil zejména při svém pobytu v USA a které vzniklo na principech dadaismu, kdy názor či postoj umělce byl důležitější než tradiční výstava. Oblíbené prostředky byly proto akce, happening, instalace, performance, objekt, hudba, zvuk, vůně, vizuální představa či jen prožitek. Do roku 1970 vykonával Knížák různá příležitostná zaměstnání, poté působil jako samostatný umělec. V 80. letech znovu přednášel v zahraničí, v Hamburku a v Salcburku. Za normalizace byl šikanován policií, několikrát zadržen a jako "nepřítel státu" opakovaně skončil ve vězení.

Knížák vystavoval v tuzemsku, v Evropě, v USA, Japonsku, Kanadě i Austrálii. Jeho dílo je zastoupeno v Muzeu moderního umění v New Yorku, britské Tate Gallery, francouzském The Centre Pompidou a dalších institucích. Je autorem básní, vydal desítky knih, katalogů a hudebních nosičů. Jako sběratel loutek je autorem Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku. Za svoji práci získal řadu ocenění, mimo jiné v roce 2010 medaili Za zásluhy.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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ČTK

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Obnova vozového parku ČD: letos až za 20 miliard korun, dál rozhodnou kraje a stát

ilustrační foto
ČTK
ČTK
ČTK

České dráhy (ČD) plánují v letošním roce investovat do vozového parku až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednatelů dopravy, tedy krajů a státu. Sdělil to mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Letos dopravce dokončí dodávky 28 motorových jednotek RegioFox, 30 lokomotiv Siemens Vectron a 36 vozů pro soupravy ComfortJet, ve druhé půli roku převezme sedm jednotek RegioFox od výrobce Pesa a šest lokomotiv Siemens Vectron. Většina letošních dodávek už dorazila v prvním pololetí.

Ve výrobě a schvalování je nyní 15 duálních elektro-bateriových jednotek RegioPanter pro Moravskoslezský kraj za 3,5 miliardy korun. Částka zahrnuje mimo jiné také školení. Do provozu by měly být uvedeny začátkem příštího roku.

„V různém stadiu je pak větší počet zadávacích řízení, která mají pokrýt požadavky objednatelů na obnovu vozidlového parku v příštích letech. Zájem objednatelů směřuje především k elektrickým a duálním elektro-bateriovým jednotkám," uvedl Šťáhlavský. Jde například o velkokapacitní jednotky EMU 400, které mají sloužit v příměstské dopravě v Praze a Středočeském kraji.

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Není to tak dávno, co se velká část místní elity vzhlédla v Polsku. Milovali na něm v podstatě vše, ale zejména odvahu a rychlost, s níž v posledních deseti letech buduje dálnice, a vůbec to, jaké to je skvělé místo pro investice. Jenomže pak někdo začal tu pohádku nabourávat realitou, která se moc nehodí. A teď část podnikatelů zjišťuje, že ne vše polské je tak fantastické, jak se tady vypráví.

Stanislav Šulc

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Vedle nových vlaků ČD letos uvádějí do provozu modernizované motorové vozy RegioSpider z druhé ruky. Už začaly jezdit na Benešovsku a postupně se objevují také na Mladoboleslavsku a Nymbursku.

S některými staršími a nepotřebnými vozidly se dopravce v tomto roce loučí, například s motorovými vozy řady 809 a 810, které jsou označované jako orchestrion, nebo řady 854, takzvanými hydrami. ČD letos také nabídly k prodeji elektrické lokomotivy rakouské řady 1216 – Taurus a české řady 380.

Ukončení provozu se týká i dalších řad lokomotiv nebo klasický 80. a 90. let minulého století včetně některých typů vozů modernizovaných ve druhé polovině 90. let.  

Zrušený tendr

Ve středu ČD zrušily tendr na dodavatele až 90 nových vagonů pro rychlost až 230 kilometrů za hodinu, který vypsaly loni v srpnu. Důvodem bylo to, že jediná přijatá nabídka, kterou podalo konsorcium Siemens Mobility a Škoda Group, přesáhla předpokládanou hodnotu nabídky. Byla osm miliard korun, nabídka od konsorcia činila 8,36 miliardy.

ČD v posledních čtyřech letech investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard korun. Od roku 2022 pořídil dopravce přibližně 700 nových vozidel, čímž snížil průměrné stáří vlaků2035 plánuje podle dřívějších vyjádření průměrné stáří snížitna 20 let.

Skupina ČD loni hospodařila se ziskem 1,837 miliardy korun před zdaněním, v roce 2024 dosáhla zisku 1,262 miliardy. Loni ČD přepravily 168 milionů cestujících, meziročně o 800 tisíc méně. ČD jsou akciovou společje stát.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Pavlův vzdor a nadbíhání Číně

Petr Pavel
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Prezident Petr Pavel vrátil Babišově vládě první zákon. Snažil se poctivě vyargumentovat, co je na zákonu o rozvolnění rozpočtové odpovědnosti špatně. Všem je přitom jasné, že nešlo jen o kvalitu zákona, ale také o gesto.

Pavel vyjmenoval několik důvodů, proč je podle něj zákon špatný. Vyvádění některých výdajů mimo oficiální rozpočet je skutečně lhaní si do kapsy o skutečných výdajích státu. Prezident zákon prostě musel vetovat, i když je mu jasné, že ho sněmovna v srpnu přehlasuje.

Babišovo kňourání, že si na něj prezident zasedl, je mimo. Vetoval i Miloš Zeman. Faktem je, že první vládě Andreje Babiše nic, zato všem „svým“ ostatním premiérům, Nečasovi, Sobotkovi i Fialovi. Až na jedno byla všechna Zemanova veta přehlasována. Ještě víc vetoval Václav Klaus, s vetem neměl žádný problém ani Václav Havel. Babiš může Pavla nazývat lídrem opozice, jak chce, bude si však muset zvyknout, že prezident je součástí výkonné moci. Další veta mohou následovat.

Jedna, nebo dvě Číny?

Tomio Okamura si udělal výlet do Číny. Navázal na Miloše Zemana a chce zase dobré vztahy s totalitním režimem. Jeho návštěva proběhla v tradičním duchu, potřásání rukama, procházka po velké čínské zdi, návštěva automobilky. Pozval Číňany do Prahy a chce víc českých turistů v Číně.

V podobném duchu se nesla i červnová návštěva šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu. S tím rozdílem, že Vystrčil letěl komerčním letem, Okamura vládním speciálem. Výsledkem rozpolcené české politické scény je i chaotická zahraniční diplomacie. Jsme oficiálně zastánci politiky jedné Číny, fakticky to však hrajeme na obě strany. Čech se nikdy neztratí.   

Na úřadu vlády zametala Babišova pravá ruka Tünde Bartha. Přišla s novým jednacím řádem vlády. Zvukové záznamy budou třicet let tajné, premiér může jednání vést jako uzavřené, může omezit připomínková řízení, do zápisu se nebude psát, kdo jak hlasoval. Stejně jako si novým jednacím řádem dělá vláda klasický komunistický klid na práci ve Sněmovně, tak nyní také při jednáních vlády.

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Zleva poslanec Filip Turek (za Motoristy), ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)

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