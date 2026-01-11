Zemřel velký sběratel historických vozů a pořadatel závodu Zbraslav–Jíloviště Ladislav Samohýl

Zemřel zlínský podnikatel a sběratel historických vozidel Ladislav Samohýl. Byl dlouholetým účastníkem tradičního závodu Zbraslav–Jíloviště a vlastnil sbírku přibližně 400 veteránů. Informaci o jeho úmrtí zveřejnili pořadatelé závodu v neděli na sociální síti Facebook.
Pořadatelé uvedli, že Samohýl patřil k výrazným osobnostem závodu Zbraslav–Jíloviště, kterého se opakovaně účastnil. Připomněli také jeho slova z loňského podzimu, kdy vyjádřil záměr znovu se závodu zúčastnit v roce 2026. "Výraznou stopu zanechal nejen výjimečnou sbírkou, ale i svými replikami vozů Bugatti, které obohatily nejen českou veteranistickou scénu," dodali.
Podle Zlínského deníku zahrnovala jeho sbírka řadu mimořádně vzácných exponátů, mimo jiné vůz Benz Parsifal, rozsáhlou kolekci automobilů Mercedes-Benz, soubor historických vozů Laurin & Klement, největší sbírku automobilů Bugatti v České republice i motocykly z počátků světové motorizace. Samohýl měl o jednotlivých vozech detailní přehled a dokázal uvádět jejich původ, historii i technický stav. Celkem jeho sbírka čítala zhruba 400 historických vozidel.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Zemřela Brigitte Bardotová: Francie přišla o sexsymbol století, rebelku i kontroverzní hlas, který rozděloval národ
Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.
Z fyziologického hlediska je stres řízen primárně osou hypotalamus-hypofýza-nadledvinky, známou jako HPA osa. Ta reaguje na vnější i vnitřní podněty a mobilizuje energii prostřednictvím stresových hormonů, zejména kortizolu. V akutní situaci je tento mechanismus v organismu nezastupitelný, zvyšuje totiž pozornost a připravuje tělo na reakci. V moderním prostředí však stresové podněty často přetrvávají a udržují odpověď na ně chronicky aktivní.
Trvale zvýšená aktivita stresových drah postupně vede k tzv. alostatické zátěži, tedy opotřebení regulačních systémů organismu. To se projevuje psychicky a také má přímé fyziologické důsledky. Často dochází ke zhoršení kvality spánku, narušení inzulinové citlivosti či zvýšení zánětlivých procesů.
Časem se může začít měnitináš způsob chování a přístupu ke každodenním situacím, což paradoxně stres dále posiluje. Tělo se ocitá v režimu neustálé pohotovosti, aniž by mělo prostor pro regeneraci. Zásadní roli zde totiž hraje skutečnost, že stres není jen reakcí na vnější události, ale také na naši vlastní interpretaci událostí. Pokud většinu dne prožíváme v režimu výkonu, kontroly a neustálého vyhodnocování, pocitový stres se stává naším výchozím nastavením. To je jeden z důvodů, proč lidé mohou dodržovat zdravý jídelníček, hýbat se a přesto se cítit vyčerpaní a neregenerovaní.
Biohacking: Jak podpořit výkon mozku bez silných stimulantů
Nootropika jsou souhrnným označením pro různé druhy doplňků, které podporují kognitivní funkce mozku, zejména paměť, pozornost, schopnost učení, mentální výkonnost a odolnost vůči psychickému stresu. Na rozdíl od stimulantů se nesnaží mozek primárně přimět k vyššímu výkonu, ale optimalizovat jeho vnitřní prostředí, metabolismus a mezibuněčnou komunikaci.
Praktická práce se stresem proto nespočívá v jeho potlačení, ale v obnovení schopnosti nervového systému přepínat mezi aktivací a klidem. Jedním z nejúčinnějších, a přitom často přehlížených nástrojů je práce s denním rytmem. Je to proto, že stresový hormon kortizol hraje v cirkadiánním systému zásadní roli. Pravidelný spánek, vystavení se dennímu světlu v ranních hodinách a omezení umělého světla večer dávají mozku jasné signály o tom, kdy má být organismus aktivní a kdy má regenerovat. Bez tohoto základního rámce je jakákoliv snaha o snížení stresu účinná jen částečně.
Stejně důležitá je schopnost vytvářet během dne krátké okamžiky uvolnění. Pomoci může meditaceči dechová cvičení, ale jen, pokud jsou pro nás přirozené a nejde opět o snahu o výkon. Jednodušeji může jít pouze o vědomé zpomalení, krátkou procházku bez cíle nebo jen přerušení mentální aktivity. Tyto momenty dávají nervovému systému informaci, že prostředí je bezpečné, a umožňují stresové reakci odeznít.
Longevity se mění. Již nejde jen o délku života, ale o jeho kvalitu
Téma dlouhověkosti se v posledních letech dostává do popředí nejen v odborných diskusích, ale i v každodenním životě. Už nejde jen o otázku, jak dlouho budeme žít, ale jak kvalitně, vitálně a ve zdraví dokážeme svá léta prožít. Tento posun není náhodný – je výsledkem demografických změn, rozvoje vědy a medicíny i rostoucí touhy lidí aktivně pečovat o sebe a své zdraví.
Výživa a pohyb se stresem úzce souvisejí. Chronický stres zvyšuje potřebu energie a ovlivňuje výběr potravin, často směrem k vysoce nezdravým ultra zpracovaným potravinám (o těch jsme podrobně referovali minule). Stres zároveň zhoršuje trávení a využití živin. Stabilní, přirozená strava a pravidelný pohyb spíše jemnějšího rázu mohou fungovat jako podpůrné signály pro náš nervový systém. Zásadní je, aby tyto aktivity nebyly prožívány jako povinnost, ale jako normální součást našehodaného prostředí. V kontextu longevity je stres jedním z klíčových faktorů, které určují, zda se zdravé návyky stanou udržitelnými. Práce se stresem je tak základní podmínkou dlouhodobého zdravého fungování.
Funkční předsevzetí bývají většinou taková, která lehce, postupně a ideálně trvale mění základní nastavení našeho dne. Kdy a jak spíme, kdy a co jíme, kdy a jak se hýbeme a zda máme prostor na fyzickou i psychickou regeneraci. Tyto zdánlivě banální faktory mají v součtu výrazně větší vliv na trvalé zdraví než aktuální trendy, specifické doplňky nebo krátkodobé intenzivní strategie. Jakmile se tělo totiž dostane do prostředí, které mu dává smysl, začíná velká část procesů fungovat přirozeně, včetně stabilně regulované stresové odpovědi.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny
Aliance pro moderní stát již v březnu oslaví dva roky působení. Cílem spolupráce byznysu a expertů je identifikace a prosazování řešení pro efektivní fungování státu a zdravou demokracii. Doposud se do platformy zapojilo 33 investorů, z toho 16 se stalo členy Aliance. Pro roky 2026 až 2029 Aliance chystá trojici projektů na podporu demokratického fungování země, prioritu mají bezpečnost či digitalizace.
Populární miliardáři v čele s Janem Bartou, Liborem Winklerem, Pavlem Řehákem, Petrem Borkovecem nebo Martinem Vohánkou v březnu 2024 založili volné uskupení Aliance pro moderní stát s cílem posílit demokratické instituce a fungování Česka. Od té doby podpořili řadu projektů v čele s výzkumnými organizacemi PAQ Research a STEM, Centrem veřejných financí, Datlab Institutem či Asociací pro mezinárodní otázky.
„Celková podpora vybraných projektů doposud dosáhla částky 69 milionů korun,“ uvedla mluvčí Aliance Mária Pfeiferová. „Alianci se pak podařilo například připravit návrh reformy daňového systému, umožnit sdílení kompetencí malých obcí skrze tzv. společenství obcí, prosadit zákaz anonymních a zahraničních dárců politických kampaní či zmapovat a zveřejnit všechny evropské, státní a krajské dotace,“ dodala Pfeiferová.
Raději budu mít deset procent na miliardě, než 90 procent na milionu. Lidem je třeba dát důvěru, říká investor Libor Winkler z RSJ
Libor Winkler spolu se zakládajícími partnery přibral do akcionářské struktury RSJ i několik zaměstnanců. „Kdybych se měl pochválit, tak moje přidaná hodnota je, že dokážu dávat lidem důvěru,“ říká investor a filantrop. To podle něj platí i v případě dalších investičních aktivit, které sahají od biomasy na Ukrajině po víno. „Lidé, co nikomu nedůvěřují, nemohou investovat a v podstatě ani podnikat,“ říká v epizodě seriálu Jiný peníze investorky Andrey Ferancové Bartoňové a vydavatelky newstream.cz Terezy Zavadilové. Pořad se natáčí v prezidentském apartmá pražského hotelu Augustine.
Pro roky 2026 až 2029 Asociace vytipovala trojici velkých programových oblastí, v nichž chce podpořit desítky projektů. Patří sem Demokracie a bezpečnost, Moderní veřejná správa a Efektivní hospodaření státu. V rámci programu na podporu demokracie a bezpečnosti se členové chtějí zaměřit na sběr a vyhodnocení dat, posílení svobodné diskuse, s níž souvisí také podpora médií a bezpečnost novinářů.
Moderní veřejnou správu chtějí členové podpořit například vývojem moderních datových nástrojů a analýzu dat, která stát má, ale s nimiž mnohdy neumí efektivně pracovat a vytvářet konkrétní politiky na základě skutečných informací.
A konečně v rámci Efektivního hospodaření státu chtějí členové podporovat například nástroje zvyšující transparentnost a odpovědnost za veřejné výdaje nebo zjednodušují přístup k zakázkám i pro menší firmy.
„Aliance pro moderní stát ukazuje, že je tu hodně schopných lidí, kteří chtějí prosperující, zdravou a demokratickou zemi, kde se prostě věci dělají logicky a správně. Šetří se tam, kde se má šetřit. Investuje se tam, kde se má investovat. A hlavně kde jen nepřešlapujeme na místě, ale myslíme na budoucnost,“ uvádí Petr Borkovec.
Borkovec: Partners Banka půjde za hranice. Dřív než příští rok to nebude
Zakladatel pojišťovny Direct v průběhu pandemie hned několikrát ukázal, že i celospolečenské problémy lze řešit byznysovým přístupem. Jak konkrétně a proč je pro něj nejdůležitější hodnotou svoboda v nejširším slova smyslu? To Pavel Řehák prozradil v nové epizodě pořadu Victory Club na newstream.cz.