Lyže, které vyjedou do kopce. To není vtip. Novinku představuje malá švýcarská firma

Nápad myšlený původně jako aprílový žert se vrací, tentokrát doopravdy, a ukazuje, jakými zákoutími mohou procházet inovace. Elektrické lyže, které dokážou jet do kopce, budou oficiálně v lednu vystaveny na obří Výstavě spotřební elektroniky (po světě známé jen pod zkratkou CES) v Las Vegas.

Reklama

Dopravních prostředků označovaných jako „elektrické lyže“, existuje vícero. Mohou to prostě být lyže na kolečkách poháněné elektromotorem, které však jezdí jen po suché silnici. Může to být třeba snowboard, avšak vybavený ozubeným kolem, které se otáčí, zasekává do sněhu a posunuje prkno dopředu. Anebo prostě sněžný skútr na pohonných pásech s lyžemi vepředu pro ovládání pohybu.

„Elektrické lyže“, které skutečně vypadají jako opravdové lyže, představila letos 1. dubna americká společnost J skis, jež se zabývá lyžařským vybavením. Datum není náhodné – byl to opravdu aprílové žert. Na jejím webu si můžete prohlédnout video o tom, že prý firma J skis s automobilkou Tesla Elona Muska zkonstruovala elektrické lyže. Lyžař (zakladatel firmy Jason Levinthal) si je vyzvedává z obchodu. Vypadají úplně normálně, ale on na nich jen stojí a přesto jede přímočaře do svahu, protože je pohání tajemná technologie Tesly.

Druhé video, zveřejněné později, však ukazuje, že lyže ve skutečnosti táhne sněžný skútr, avšak tažné provazy jsou z videa vymazány...

Provoz zahájil další český skiareál, v Krkonoších očekávají tisíce lyžařů Enjoy Skiareál ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zahájil lyžařskou sezonu. Očekává 2000 až 3000 lyžařů, kteří mají k dispozici 15 kilometrů sjezdovek, uvedla mluvčí skicentra Vendula Kalenská. ČTK Přečíst článek

Reklama

Pojedeme i nahoru

Aprílový žert (na nějž skočilo i pár médií) však nepodrazil důvěru jiných konstruktérů, že lyže jedoucí do kopce se postavit dají. Jejich prototypy vybavené technikou pro stoupání se už v minulosti objevily. A teď představil švýcarský startup E-Skimo (potvrzeně a doopravdy) velmi zajímavé řešení. Vystaví je v lednu na Výstavě spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.

V tomto případě už lyže nevypadají úplně běžně. Dá se to dobře vidět na videu na hlavní stránce webu firmy nebo o něco přehledněji na YouTube.

Lyže, které jezdí i do kopce

Pod každou lyží se totiž dá provléknout gumový pohyblivý pás, který pomáhá při výstupu do kopce. Nasadit a sundat jej prý trvá jen minutu.

Lyže samozřejmě nejsou určeny pro svahy vybavené vleky. Tam zapotřebí nejsou. Své kupce budou hledat mezi vyznavači skialpinismu, kteří se na lyžích pohybují ve volném terénu. Díky pohonným pásům snáze vystoupají na vrchol, z něhož pak po odstranění pásů sjíždějí divokým terénem dolů.

Lyžařská sezóna klepe na dveře. Některá střediska v Česku zlevní Money Celodenní lyžování na českých horách bude tuto zimu stát průměrně 750 až 1000 korun na osobu. Stejně jako loni tak téměř dvě třetiny horských středisek udrží ceny skipasů z předcházející zimní sezony. Další asi čtvrtina zdraží do tří procent, zhruba 15 procent ski areálů naopak o pět až deset procent zlevní, uvedli zástupci Asociace horských středisek (AHS). Návštěvnost českých ski areálů v loňské zimní sezoně kvůli výkyvům počasí výrazně klesla, sdělila už dříve AHS. ČTK Přečíst článek

Konstruktéři nápad nabízejí už existujícím výrobcům

I další prozrazené údaje ukazují, že má jít o technicky pozoruhodnou věc.

Malý odnímatelný motor, který na každé lyži pohání stoupací pás, bere energii z lithiové baterie. Jedno nabití by prý mělo stačit na zhruba tři hodiny stoupání. Hmotnost obou lyží s namontovaným systémem představuje necelé tři kilogramy.

K tomu jsou na lyžích senzory, které monitorují polohu každé lyže a její aktuální zatížení a podle toho upravují práci motorů, aby pomoc při stoupání byla efektivní. Pokud lyžař upadne a pustí některou z holí, snímač v její rukojeti zastaví motory.

Společnost E-Skimo uvádí, že neplánuje přímý prodej, ale chce spolupracovat s osvědčenými výrobci lyží, kteří systém použijí pro některé své výrobky. Pokud je tedy tato technika nepřesvědčí, do hor se nedostane.

To, co bylo v dubnu aprílovým žertem, se nyní už pokouší stát reálným výrobkem. To je docela rychlý inovační vývoj. A pokud teď nevyjde, uspěje někdo jiný. Potenciál v tom nápadu je a technika jej nakonec umožní.

Baterie k fotovoltaice: jak funguje ukládání nespotřebované elektřiny? Zprávy z firem Fotovoltaika je skvělým řešením pro ty, kdo chtějí snížit svou závislost na dodávkách elektřiny z distribuční sítě. Slunce je však nevyzpytatelné – zatímco přes den může panely zásobovat energií vrchovatě, večer se vytrácí a domácnosti se opět spoléhají na dodávky ze sítě. Komerční spolupráce Přečíst článek

Pavel Staněk: Chci být kurátorem vaší kuchyně Leaders Je talentovaný, pracovitý, úspěšný, energický a plní sny ostatním i sobě. Pavel Staněk a jeho Potten & Pannen patří k nejzajímavějším retailovým projektům české polistopadové éry. Už třeba tím, že tehdy nepříliš bohatým Čechům začal prodávat luxusní nádobí. Nebylo to lehké, ale diamanty nevznikají snadnou cestou, ale pod tlakem. „Obchodní dar mám po babičce,“ říká zakladatel a spoluvlastník úspěšného retailového řetězce Pavel Staněk. Stanislav Šulc Přečíst článek

Bitcoin nalákal další tradiční hráče. Třeba obří fond Trhy Je to jízda. Po zvolení Donalda Trumpa prezidentem se kryptoměny odbrzdily a cena těch hlavních vylétla skoro na dvojnásobek. A optimismus nekončí: největší fond světa BlackRock doporučuje bitcoin do portfolií. tzv Přečíst článek