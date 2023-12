Do českého fotbalu jde další miliardář. Slavia už patří Tykačovi

Novým majitelem fotbalového týmu SK Slavia Praha se stal miliardář Pavel Tykač. Klub z Vršovic to oznámil na svých internetových stránkách. Tykač klub přebírá od čínské společnosti CITIC Europe Holdings.

Reklama

Server iSport.cz uvedl, že se prodejní cena měla pohybovat od dvou miliard korun výše a že Tykač v získal 99,98 procenta akcií klubu a stoprocentní podíl vlastnictví stadionu v Edenu. „Pavel Tykač je zkušený český podnikatel a investor. Pavla vítáme a moc se těšíme na vzájemnou spolupráci,“ okomentoval příchod nového majitele předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík.

Pavel Tykač je v současnosti s majetkem 183,3 miliardy korun čtvrtým nejbohatším Čechem. Je majitelem energetické a uhelné skupiny Sev.en Energy. Ta se dlouhodobě zaměřuje na odvětví, jako jsou zejména energetika a těžební průmysl. Skupina působí na čtyřech kontinentech - v Evropě, Asii, Austrálii a v Severní Americe.

Tlak na Abramoviče. Peníze z prodeje Chelsea půjdou pouze na Ukrajinu, žádá Británie Money Ruský miliardář Roman Abramovič se pře s britskou vládou o to, jak použít zhruba 2,5 miliardy liber (přes 72 miliard korun), které dostal za prodej fotbalového klubu Chelsea. Abramovič by chtěl vytvořit nadaci, která by financovala pomoc obětem válečných konfliktů na Ukrajině i jinde ve světě, zatímco Londýn trvá na tom, aby peníze byly použity výlučně ve prospěch Ukrajiny, píše deník The Wall Street Journal. ČTK Přečíst článek

Dalibor Martínek: Kolik sponzorů musí odejít, aby svět vypráskal Rusy z olympiády Názory Společnost CPI Property Group ukončila spolupráci s Českým olympijským výborem. Má to být reakce na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, že na příští olympiádě v Paříži budou moci startovat jednotliví Rusové či Bělorusové. Pod neutrální vlajkou. Dalibor Martínek Přečíst článek