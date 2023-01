Reakce Ankary na spálený korán. Turecko nebude jednat o vstupu Finska a Švédska do NATO

Turecko zrušilo únorové jednání se Švédskem a Finskem o vstupu těchto severských zemí do NATO, aniž stanovilo náhradní termín. Píší to dnes turecká státní média s odkazem na diplomatické zdroje. Rozhodnutí přichází den poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Stockholmu sdělil, že nemůže počítat s tureckou podporou při vstupu do Severoatlantické aliance kvůli víkendovým demonstracím prokurdských skupin a odpůrců islámu.

Jednání mezi představiteli Turecka, Švédska a Finska se mělo uskutečnit v únoru v Bruselu. Turecká diplomacie ale požádala o jeho zrušení bez náhradního termínu. Trojice zemí jedná v tomto formátu od srpna. Během rozhovorů představitelé mimo jiné hodnotí naplňování červnového memoranda, které Švédsko a Finsko podepsaly s Tureckem, aby mohl jejich přístupový proces do NATO vůbec začít.

Ankara se staví odmítavě ke vstupu obou severských zemí do NATO od loňského května. Oběma zemím vyčítá, že poskytují úkryt a umožňují aktivity organizací, které Turecko považuje za teroristické. Jedná se například o Stranu kurdských pracujících (PKK), milice YPG ze severu Sýrii či stoupence klerika Fethullaha Gülena, kteří podle tureckých orgánů zorganizovali neúspěšný puč v roce 2016.

Dnešní oznámení přichází po pondělním výroku tureckého prezidenta Erdogana, ať Švédsko nepočítá s podporou Ankary při vstupu do NATO. Erdogan odmítl sobotní demonstraci prokurdských skupin i pálení muslimské svaté knihy korán před tureckým velvyslanectvím, které uspořádal jeden známý dánský aktivista proti islámu.

Pálení koránu odmítli i švédští vládní představitelé, kteří uvedli, že je tento čin sice legální ale neuctivý k muslimům.

Trojice zemí se neshodne ani na tom, jak daleko postoupily v naplňování červnového memoranda. Ankara tvrdí, že kroky severských zemí jsou stále nedostatečné, Finsko a Švédsko poukazují na splněné body, například zrušení zbrojního embarga na Turecko.

Rozšíření Severoatlantické aliance musí ratifikovat všechny členské země. Doteď chybí souhlas dvou zemí. Vedle Turecka se jedná o Maďarsko. Finští představitelé v úterý uvedli, že by mohli usilovat o vstup do aliance i bez Švédska, které je častěji terčem turecké kritiky.