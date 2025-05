Trump tlačí na Putina: Zastavte tu krvavou lázeň

Putin si je svou pozicí příliš jistý, varují experti. Vyjednání míru se navzdory optimistickým plánům zatím vleče.

Americký prezident Donald Trump si v pondělí bude telefonovat s Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským, aby jej přiměl ukončit „krvavou lázeň“ na Ukrajině. Podle CNBC rostou pochybnosti nad tím, zda se zdaří Washingtonu zprostředkovat mírové řešení.

„BUDU V PONDĚLÍ V 10:00 HODIN MÍSTNÍHO ČASU TELEFONICKY HOVOŘIT S PREZIDENTEM VLADIMIREM PUTINEM Z RUSKA. TÉMATEM HOVORU BUDE ZASTAVENÍ „KRVAVÉ LÁZNĚ“, KTERÁ SI VYŽÁDÁ PRŮMĚRNĚ TÝDNĚ VÍCE NEŽ 5000 RUSKÝCH A UKRAJINSKÝCH VOJÁKŮ, A TAKÉ BYZNYS. POTÉ BUDU HOVOŘIT S PREZIDENTEM ZELENSKÝM Z UKRAJINY A NÁSLEDNĚ, SPOLEČNĚ S PREZIDENTEM ZELENSKÝM, S RŮZNÝMI ČLENY NATO. DOUFEJME, ŽE TO BUDE PRODUKTIVNÍ DEN, DOJDE K PŘÍMĚŘÍ A TATO VELMI NÁSILNÁ VÁLKA, VÁLKA, KTERÁ NIKDY NEMĚLA ZAČÍT, SKONČÍ. BŮH NÁM VŠEM ŽEHNEJ!!!,“ napsal Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social ve svém obvyklém stylu velkými písmeny.

Rozhovor s Putinem se má uskutečnit v 17:00 moskevského času (10:00 východoamerického času) a bude zohledňovat výsledky jednání, která se konala minulý týden v Istanbulu, sdělil v pondělí mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentury TASS.

Zástupci Ruska a Ukrajiny minulý týden poprvé od roku 2022 setkali osobně v Istanbulu. Jednání původně mířila ke schůzce nejvyšších představitelů Moskvy a Kyjeva, k ní však nakonec nedošlo, když Putin i Trump účast odmítli. Výsledkem bylo pouze dohodnutí výměny válečných zajatců, bez zásadního posunu v mírovém procesu.

Jednání stagnují

Jednání o ukončení tříleté války na Ukrajině v posledních měsících stagnují, a to navzdory snaze USA naplnit Trumpův slib o rychlém dosažení míru. Trumpovo varování, že by Washington mohl z diplomatického procesu odstoupit, pokud nebude dohoda na dosah, vyvolalo obavy, že Bílý dům omezí klíčovou vojenskou a humanitární pomoc Ukrajině.

Trump, který po letech ochlazených vztahů za vlády Joea Bidena obnovil kontakty s Kremlem, v poslední době mění postoj a častěji mluví o možnosti uvalení dalších sankcí na Moskvu. Podporuje také výzvu Ukrajiny a evropských států k třicetidennímu příměří. Obrysy dočasného příměří nebo trvalého mírového řešení však zůstávají nejasné – kvůli maximalistickým požadavkům Ruska a neochotě Zelenského jednat o případných územních ústupcích.

Putin je podle agentury Bloomberg před dnešním telefonátem s Trumpem přesvědčený o své síle a věří, že ruské armádě se do konce roku podaří prolomit ukrajinskou obranu a ovládnout všechny čtyři ukrajinské oblasti, na které si Moskva dělá nárok. Takže není pravděpodobné, že by šéf Kremlu byl ochotný nabídnout nějaké významnější ústupky.

Trump tlačí na to, aby více než tři roky trvající válka na Ukrajině rychle skončila a dává najevo, že bez přímých rozhovorů mezi ním a Putinem se tak nestane. Putin ale doposud nevyslal žádný signál, že by byl připraven boje zastavit a jeho armáda na frontě pomalu postupuje, což v Kyjevě i v mnoha evropských zemích vzbuzuje obavy z toho, že Ukrajina by mohla být přinucena vzdát se větší části svého území.

Trump: Mír nebude, dokud se Putin a já nesejdeme Politika Americký prezident Donald Trump je přesvědčen, že v jednáních o možném míru na Ukrajině nenastane posun, dokud se osobně nesetká se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, píše agentura Reuters. ČTK Přečíst článek