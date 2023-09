Fejeton Cristiny Muntean: Zrušte zbytečné žvanírny. Ušetříte a zaměstnanci vám poděkují

Víte, kolik vás ve firmě stojí porada? A svolali byste ji, kdybyste lidem museli platit za jejich čas z vaší kapsy? Proměňte zbytečné žvanírny v efektivně řízená setkání. Meetingy, které jsou žrouty času, zrušte. Mějte respekt k času vašich kolegů. Koučka a expertka na pracovní trh Cristina Muntean ve svém pravidelném sloupku na newstream.cz radí, jak vést tým efektivně.

Měla jsem jednoho dobrého firemního zákazníka. Z mého bydliště do pražské kanceláře této společnosti mi cesta veřejnou dopravou trvala obvykle kolem 45 minut. Autem by to vyšlo na stejnou dobu, a to včetně parkování. Zástupci mého zákazníka se chtěli pravidelně potkávat osobně – i když jsme se setkávali pouze na 20 či 30 minut a i když mívali pravidelně zpoždění. I tak jim na tom nepřipadalo nic divného, že od svého dodavatele chtějí dvacetiminutovou poradu osobně, i když se mohla snadno uskutečnit také po telefonu či virtuálně. Nemluvím o tom, že mě ta porada ve skutečnosti stála se vším všudy minimálně tři hodiny času. Tedy téměř polovina dne pryč.

Přiznávám se bez mučení – toto byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla přestěhovat z Prahy do zahraničí.

Špatné návyky něco stojí

Své klienty mám nesmírně ráda a práci pro ně dělám z celého svého srdce. Jenže jejich špatné návyky – ať za nimi stálo cokoliv, od nevědomí po ležérní přístup k času druhých až po ego hry na sílu, kdy bylo nezbytné potkat se ve velké skleněné budově na jejich teritoriu – na mě dopadly ve dvou oblastech.

Zaprvé mi tyto návyky zničily zdraví. Za devět let podnikání jsem přibrala 40 kilo, protože jsem musela neustále brzy vstávat, někam pospíchat, jíst narychlo v centru a mohla bych pokračovat. A zadruhé bych kvůli tomuto způsobu myšlení nikdy nedokázala svůj byznys kvalitně a poctivě škálovat.

Škálování agentury na rozvoj lidí bylo možná dosažitelné v 90. letech, kdy měla jedna charismatická osobnost výjimečný přístup k obsahu, který pak předala dalším méně kvalifikovaným a hůře placeným lektorům, kteří ji kopírovali. Já jsem však rozjela svůj byznys v roce 2010 a v náročných podmínkách, takže pro mě tudy cesta nevedla.

Zpátky k poradám! Divili byste se, kolik lidí pořád očekává, že jen pro to, že si pronajímají nějakou skleněnou kancelář (dle mě zbytečně), tak se má celý svět točit kolem nich. Na jednu stranu je překvapuje, když jsou jejich zaměstnanci neúsporní s jejich zdroji, od kávy v kuchyňce až po peníze. Na druhou stranu si neuvědomují, jak neúsporní jsou i oni v přístupu k nejcennějšímu zdroji, který na tomto světě máme: našemu času.

Takže neúsporný přístup k času, ego hry a silné návyky ‚takhle jsme to vždycky dělali‘ stojí za mnoha setkáními a poradami, které mohly být pouze jednoduchým e-mailem. Nebo ještě lépe videem.

Pocit „bezpečí“ vykoupený neeektivitou

Je tu však ještě jeden faktor, o kterém se nemluví.

Synchronní porady, které probíhají osobně nebo virtuálně, ale pořád ve stejném čase pro všechny, mají ještě jednu roli pro jejich organizátory: posilují jim pocit psychologického bezpečí.

A pocit bezpečí v práci je to, co nám chybí od začátku pandemie jako praseti drbání. Nám v postkomunistických zemích pocit bezpečí chybí mnohem déle, ale to je na delší příběh.

Spousta lidí, která se cítí nějak znejištěna – svou schopností číst druhé lidi, když nestojí před nimi, či zda jejich lidi vůbec pracují – tak kvůli tomu, aby se cítila bezpečněji a jistěji, svolává porady. A my musíme skákat jako ryba na suchu a odložit cokoliv, na čem zrovna pracujeme, aby se šéf či zákazník cítili právě bezpečněji a jistěji.

Teď, když to víte, si sami můžete položit otázku: když svoláváte porady, co za tím skutečně stojí? Vidina výsledku, kterého se skutečně nedá dosáhnout jinak, nebo spíš vaše návyky a emoční potřeby, o kterých se radši nemluví?

Jak zrušit víc než polovinu porad a zůstat pořád veleúspěšní

Když se mě klienti ptají, jaké porady mají zrušit, říkám jim: „A kolik vás ta porada skutečně stojí? Jaká je hodinová mzda všech těch lidí, kteří na vaší poradě sedí? A když to dáte dohromady, byli byste ochotní zaplatit tu částku ze své soukromé kapsy?“

Pokud ano, pak ta porada je opravdu důležitá a stojí za to.

Pokud je vaše odpověď ne a porady svoláváte jen pro to, že neumíte dosáhnout výsledků jinak, je nejvyšší čas podívat se upřímně do zrcadla a sáhnout po nějaké knize či blogu o vedení lidí.

Je pravdou, že existují porady, které musí probíhat a bez kterých by se nám špatně spolupracovalo. Tyto porady jsou obvykle zaměřené na dvě věci: seznámit se do hloubky jako tým (to už nejsou porady, ale facilitované příležitosti na rozvoj týmu) a společné rozhodování, které využívá moudrosti týmu.

To je vše. Toto jsou v podstatě jediné příležitosti, kdy by kvalitně vedené porady měly probíhat.

Žvanírny jsou černou dírou na peníze

Místo toho se však pouštíme do tzv. show-and-tell porad, kdy někdo přijde a prezentuje donekonečna něco, co by mohlo být pětiminutovým videem. Ego prezentujícího za přítomnosti publika roste, takže kolega či kolegyně bude mluvit o to déle. Pak přijdou dotazy – ne nutně, aby se něco doplnilo, ale spíše aby se dorovnala ega v místnosti. A takto z něčeho, co mohlo být pětiminutovým videem, skončíme po hodině vyčerpaní, znudění, zmatení, ale s fajfkou, že jsme na té poradě byli.

Jak tedy můžete zrušit většinu porad a zůstat pořád veleúspěšní?

Nejdřív potřebujete rozpoznat, které porady jsou naprosto esenciální pro váš byznys a váš tým.

Bez kterých porad by se váš podnik a tým zcela určitě zhroutily?

Tyto porady zachovejte. Všechny ostatní nemilosrdně zrušte – lidé vám poděkují.

Mějte úctu k času podřízených

Ptejte se, když už ty důležité porady vedete, zda jsou skutečně efektivně vedené. Chodí na ně lidé připravení? Pokud ne, změňte strukturu brífinku lidí. U Jeffa Bezose z Amazonu je běžné, že všechny porady začínají čtením memoranda o obsahu porady, aby všichni byli informovaní a na stejné vlně k následující diskusi. Přidejte v rámci porady roli facilitátora, který bude důkladně střežit čas. Facilitátora pravidelně obměňujte – každý z týmu by měl porady pravidelně facilitovat.

A v neposlední řadě – experimentujte s různými formáty porad. Ten formát, který vám všem nejvíce vyhovuje, zachovejte.

Vše dělejte s úctou k času a ke skutečným potřebám lidí a vašeho podniku. Pokud si budeme i nadále ve firmách hrát na velká ega, která pak krmíme a chráníme časem stráveným na poradách, nemůžeme se divit, že 83 procent zaměstnanců v Evropě je neangažovaných. Hrajeme totiž ruskou ruletu s jejich životy – oni i my to dobře víme. Jen se někdy, když nám chybí hlubší manažerské kompetence a kvalitní vědomé alternativy dosažení výsledků v práci, stydíme si to přiznat.

PŘÍŠTĚ: Jak vytvářet více psychologického bezpečí pro své lidi pracující na dálku?

