Fejeton Cristiny Muntean: Žít, milovat a pracovat. Čemu se můžeme naučit od digitálních nomádů

Minulý týden jsem se šla ráno projít se svým psem podél oceánu. Z místa, kde žiji na okraj Funchalu, hlavního města Madeiry, vede nádherná dřevěná promenáda až do malebné rybářské vesničky Camara de Lobos, která se mimo jiné pyšní skvělými restauracemi.

Procházka je to celkem dlouhá; člověk může strávit klidně hodinu tím, že se kochá výhledem na oceán.

Právě proto najdete po cestě i restaurace s krásnými terasami. Asi málokoho překvapí, že v létě jsou tyto terasy plné turistů a místních, kteří mají v srpnu dovolenou. Vedle turistů ponořených do svých drinků a konverzací můžete spatřit i další skupiny lidí. Mladší, či starší, tito lidé sedí na terase a před sebou mají otevřené počítače. Někteří mají sluchátka na uších, někteří jen sluneční brýle. Všichni však vypadají naplno ponoření do toho, co dělají, a odpojení od toho, co se děje kolem nich.

Čím láká Madeira nejen digitální nomády? Podívejte se:

Po chvíli se zvednou, jdou si na chvíli zaplavat, pak se vrátí, dají si oběd a pokračují v práci.

Madeira: ráj pro digitální nomády

Lidí pracujících na dálku je tu na Madeiře plno. Za poslední dva roky Madeira proslula právě tím, že tu byla v únoru 2021 otevřená vůbec první vesnice pro digitální nomády v Evropě, a to v městečku Ponta do Sol. Pandemie zmizela, nicméně lidé pracující na dálku zůstali. Tato kategorie lidí aktuálně kompletně proměňuje profil obyvatelstva ostrova nekonečného jara.

O tom, jak progresivní Portugalsko je ohledně práce na dálku a jak místní komunita podporuje zapojení digitálních nomádů do běžného života na ostrově, vám tu však vyprávět nechci. O čem vám chci více říci, je mentální nastavení těchto lidí, kteří sedí u počítače a pracují naplno, i když se zrovna nacházejí v ráji.

Tito lidé mají totiž jednu vlastnost. Za vteřinu se dokáží ponořit do práce natolik, že je už nic nevyruší (někoho možná hluk, ale na to jsou právě ta sluchátka. A zcela upřímně – radši sluchátka na hlavě na terase u oceánu než v neprovětrané kanceláři, kde řve do telefonu neempatický kolega).

Žít, pracovat, milovat

Soustředěnost – schopnost odpojit se od všeho rušivého a ponořit se naplno do toho, co děláme – tomu já říkám plná přítomnost.

Tato kvalita je velmi cenná, když se díváme na možnost integrace práce do života. Ať děláme cokoliv – ať připravujeme snídani, doprovázíme děti do školy, řídíme, posloucháme svůj oblíbený podcast, nebo pracujeme s klienty, soustředěnost nám umožnuje prožívat to, co děláme, naplno. Už nepotřebujeme kvanta času, abychom si něco užili – stačí nám pár hodin, když si z toho umíme vzít to nejdůležitější, a to nás dokáže hluboce duševně i mentálně naplnit.

Když se umíme soustředit, náš mozek plně pracuje na tom, aby naše práce byla rychle hotová. Naše výsledky jsou pak často také výjimečné. Prožíváme totiž takzvaný stav plynutí (flow), kdy nevnímáme tok času, protože jsme právě ponoření do něčeho, co děláme rádi.

V tomto stavu jsme nejvíce kreativní. Stav plynutí podporuje naši tvořivost, kapacitu vnímat věci v kontextu, strategické a kritické myšlenky a mnohem více. To všechno jsou kompetence budoucnosti, bez kterých se brzy neobejdeme na trhu práce.

Není čas zrácet čas

A to mě vede k druhé kompetenci, o které chci dnes mluvit. Záměrnost.

Abyste mě nepochopili špatně: záměrnost není vypočítavost. To vůbec.

Záměrnost je schopnost velmi jasně stanovit své priority, a pak se jich držet, dokud práce není hotová.

Jak píše lektorka Harvardské univerzity Teresa Amabile ve své knize Princip progresu, člověk je nejvíce motivovaný v práci, když dělá něco, co považuje za důležité. Pokud tento faktor chybí, je jedno, kolik peněz vydělává – člověk si bude stejně hledat cesty, jak v práci švindlovat, odsouvat ji nebo ji vůbec nedělat. Či práci přehodí na někoho jiného.

Záměrnost je tedy schopnost vybrat si své priority a na nich usilovně pracovat. Stanovit si na daný den, týden a měsíc ambiciózní, avšak zároveň realistické cíle, a pak na nich pokračovat, dokud nejsou hotové.

Záměrnost je také to, co lidem umožňuje neztrácet čas. Vtipné je, že lidé, kteří si nejvíce stěžují, že nic nestíhají a že jim chybí rovnováha pracovního a soukromého života, jsou stejní lidé, kteří vás neustále tahají do města na osobní schůzky, které se pak protahují donekonečna bez jasného výsledku.

Záměrnost? Nulová. Dopad? Stejně nulový.

Když se proto dívám na lidi, kteří sedí u počítače u oceánu a umí velmi přirozeně přepnout mezi práci, třeba hovorem s klientem, psaním kódu či plněním jiných pracovních úkolů, a soukromím, například koupáním se v oceánu na pár minut a následným příjemným obědem, tak je můžu jen respektovat. Na nich je totiž vidět, jak se tyto dvě kvality – záměrnost a maximální soustředění na daný úkol v plné přítomnosti – zapadají do sebe, aby jim umožnily právě plnou integraci práce do života.

Tyto dvě kvality jsou totiž ty, které umožnují lidem pracovat, fungovat a žít život podle sebe. To neznamená, že tito lidé nepracují – někteří pracují možná mnohem déle než lidé, kteří chodí do kanceláře jen proto, aby se pak mohli zašít v kuchyňce na dlouhou kávičku a konverzaci s kolegyní.

Ano, tito lidé, u kterých je záměrnost velmi silná, mohou někdy působit odtažitě, možná až nedostupně. Ale právě fakt, že mají své vnitřní hranice tak jasně nadefinované a nastavené, jim umožní pracovat, fungovat a žít život ve svých podmínkách.

A teď si představte, že takového záměrného člověka vedete. Že celá vaše firma je postavená na takovýchto lidech.

Co by to udělalo s vašimi procesy? Co by to udělalo s vaší týmovou a firemní kulturou? A co by to udělalo s vaším vlastním stylem vedení?

Protože to, čeho je dnes pouze hrstka na promenádě z Funchalu do Camara de Lobos, je, přátelé, budoucnost práce. S příchodem generace Z, která bude mít v malíčku umělou inteligenci a v srdci nutnost řešit klimatické změny, což jsou naprosto adekvátní priority vzhledem k tomu, že oni budou na planetě déle než my, se budou naše města, kanceláře, vnímání práce a způsoby vedení lidí kompletně měnit. Ta změna probíhá již teď. Jedinou otázkou zůstává, do jaké míry jsou na to firmy a jejich vedení skutečně připravení.

PŘÍŠTĚ: Které kompetence byste měli začít rozvíjet už nyní, abyste i vy mohli pracovat a žít život podle svých představ?

Autorka je zakladatelka a generální ředitelka společnosti VORNICA®, jejímž cílem je do roku 2030 ztrojnásobit počet generálních ředitelek v Evropě. Po 18 letech strávených v České republice se v roce 2022 přestěhovala na portugalskou Madeiru, odkud pracuje na dálku pro klienty z celého světa.