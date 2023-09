Cristina Muntean: Proč by si manažeři měli více vážit svých autonomních lidí?

Představte si následující scénář: Nejtalentovanější lidé z vaší firmy – může to být její Top 10, Top 20, prostě ti lidé, bez kterých by vaše firma nemohla ani dýchat – se jednoho dne rozhodnou dát výpověď. Společně. Najednou. Co by to udělalo s vaším byznysem? A za jak dlouho byste je mohli vyměnit za stejně dobré lidi se stejně kvalitními výsledky? Kolik by vás to vše stálo? A o co by vaše firma mezitím přišla? Nad tím se zamýšlí koučka a expertka na pracovní trh Cristina Muntean ve svém pravidelném sloupku na newstream.cz.

Vypadá to, že tím jsem už odpověděla na otázku z titulku tohoto článku, takže bych už to mohla zabalit, že? Jenže podle tohoto scénáře žije v současné době spousta firem. Možná jim neodcházejí všichni nejtalentovanější lidé najednou. Nebo někteří talentovaní lidé ještě nedali výpověď, protože inflace, vysoké úrokové sazby a další letošní okolnosti… To však vůbec neznamená, že jakmile se trh trochu neuvolní, vaši nejlepší lidé nepřijdou s výpovědí v ruce, protože odejdou pracovat… do flexibilnějších firem.

Autonomie je pilíř naší motivace

Ve své skvělé knize Drive americký profesor Daniel Pink popisuje základy motivace lidí. Jeden z absolutně fundamentálních pilířů naší motivace je autonomie – tedy možnost projevovat svoji vůli ve vztahu s tím, co děláme.

Někteří tomu také říkají efekt IKEA – když si sami namontujeme skříň z IKEA, máme k ní mnohem vřelejší osobní vztah, než kdyby ta skříň přišla rovnou smontovaná. Možná to neplatí pro single ženu, jako jsem já, která si jako první věc na Madeiře musela pořídit šroubováky a kladivo, ale to už odbočuji.

Kdy, odkud, s kým a na čem

Zpátky k lidské motivaci. Autonomie je její fundamentální pilíř. A autonomie má čtyři nohy. Jsou jimi možnost pracovat, KDY si to člověk vybere, ODKUD si to vybere, S KÝM si to vybere a NA ČEM si vybere pracovat. To je přesně ten důvod, proč chce aktuálně tolik lidí začít podnikat – protože v podnikání je míra autonomie často skoro stoprocentní.

Jenže ve firmách můžeme jen málokdy dávat lidem autonomii v oblasti toho, s kým a na čem budou pracovat. Řádný zaměstnanec si jen málokdy vybírá svého manažera, členy svého týmu či úkoly, na kterých bude pracovat.

Když jim toto tedy dávat nemůžeme, a přesto je chceme mít vysoce motivované a angažované, proč jim proboha nedáváme alespoň možnost pracovat, kdy a odkud to oni potřebují?

Kdo potřebuje autonomii nejvíce?

Autonomii potřebují nejvíce dva druhy lidí: lidé, kteří znají svoji hodnotu, tedy ti, kteří už jsou dostatečně profesně zralí (o klíčových kompetencích takových lidí jsem psala v minulém článku), a kreativní lidé.

Vaše firma potřebuje oba: jak kreativní lidi, kteří stojí za jakoukoliv inovací, a kompetentní lidi, kteří znají svoji hodnotu a kteří si ze všech možností na trhu práce vědomě vybrali pracovat právě pro vás. Tito lidé jsou váš největší poklad, protože právě oni jsou nejvíce efektivní, dosahují nejlepších výsledků v nejkratším čase a jsou nejdražší, kdybyste je chtěli vyměnit. Pokud tedy chcete, aby vaše firma prosperovala, pak se těchto dvou druhů lidí držte.

Jak tedy motivovat, udržovat si a vést autonomní lidi? Co vše můžete udělat pro to, abyste o své nejkvalitnější lidi nepřišli? Zde je pár nápadů na vedení, které funguje na autonomní lidi:

Odstraňte svůj předsudek blízkosti

V angličtině se tomu říká ‚proximity bias‘. Jde o předsudek, neboli automatický mentální vzorec, který říká, že to, co je blíž, je lepší. To možná funguje v intimních vztazích, ale ve firmách jsme přece na pracovním poli. Nenechávejte se proto převálcovat svojí vlastní potřebou jasnosti, jistoty, psychologického bezpečí a podrbání si svého ega, když na své lidi dohlížíte osobně.

Tyto potřeby nemají nic společného s lidskou efektivitou v práci. Jsou to pouze návyky našeho mozku, který doteď takto fungoval. Jenže ve světě, kde je možné dělat věci jinak a lépe, je nám dělat je s nastavením mysli z doby průmyslové revoluce spíš na škodu.

2. Mějte jasná a trvalá očekávání

Pokud schopní, vysoce autonomní lidé něco nenávidí, pak jsou to lži a náhlé změny směru v práci. Nějaká firma slibuje flexibilní práci, pak začne tahat lidi do kanceláře, protože se zrovna změnil šéf. Toto je jedna z největších zrad, a to vám kvalitní a kompetentní zaměstnanec nikdy neopustí. Odplata? Demotivovaný zaměstnanec, který dělá jen to, co je absolutně nutné, a je připravený odejít, jakmile najde něco o kapku lepšího.

3. Buďte předvídatelní na dlouho dopředu

Tvořte jasné pracovní plány a procesy, pak se toho držte. Změny na poslední chvíli typu „zítra musíte všichni do kanclu, protože velká porada“ s autonomním člověkem prostě nerezonují.

Přinejmenším takového člověka zfrustrujete, a pak přijede, bude sedět na poradě a funět. V horším případě si takový člověk začne hned hledat jinou práci.

4. Naučte se komunikovat asynchronně

Tato je achilovka mnoha manažerů: prostě neumí kvalitně komunikovat asynchronně s distribuovaným týmem. Tím pádem ztratí přehled o tom, kdo dělá co, a pak se diví, proč věci nefungují. A jejich řešení? Tahat lidi bezmyšlenkovitě do kanceláře. Kvalitní komunikace s distribuovaným týmem je především asynchronní – to znamená přes zprávy, které si člověk může pustit či přečíst, kdy se mu to hodí – a především přes video a audio, ne nutně pouze přes text. Jenže často se naši lídři brání videím jako čert kříži. Toto je způsob myšlení, který lídři musí překonat v prostředí distribuované práce, pokud chtějí mít správný vliv, kvalitní procesy, kvalitní výsledky, a k tomu navíc v týmu kvalitní lidi.

5. Neskákejte ode zdi ke zdi

Pracovat na dálku neznamená, že se nikdy nepotkáme osobně. Ba naopak, jedna osobní porada za kvartál, či pár dnů strávených společně jako tým třeba dvakrát ročně mohou dělat zázraky v každém distribuovaném týmu. To vše je třeba plánovat na dlouho dopředu a být velmi záměrní ohledně toho, co se bude společně dělat a proč. A když to zvládnete, budete se dívat, jak stoupá motivace lidí a jejich loajalita vůči vaší firmě.

Pokud si tedy chcete udržet své nejlepší lidi, a to nejen proto, že zatím nemají jinou možnost, hledejte cesty, jak jim dát větší autonomii. Přece jen to nejsou děti, na které musíte vidět, aby něco nerozbily. Pokud chcete mít ve firmě samostatné, intuitivní a inovativní zaměstnance, nejdřív aktualizujte své kompetence ve vedení lidí na dálku a v distribuovaném prostředí. Pak dejte lidem autonomii. Tím si zaručíte, že zítra nebudete muset podepsat smlouvu o spolupráci se stejným člověkem v podobě externího dodavatele, který vám bude účtovat za 50 hodin práce to, co vám doteď vykonával za měsíční mzdu.

PŘÍŠTĚ: Co je to asynchronní komunikace a proč bychom se ji měli lépe naučit?

Cristina Muntean

Zakladatelka a generální ředitelka společnosti Vornica®, jejímž cílem je do roku 2030 ztrojnásobit počet generálních ředitelek v Evropě. Po 18 letech strávených v České republice se v roce 2022 přestěhovala na portugalskou Madeiru, odkud pracuje na dálku pro klienty z celého světa. Cristina vede komunitu The CEO Elevation Circle a je přesvědčená, že flexibilní práce na dálku je největším klíčem k růstu počtu žen na pracovním trhu i ve vedoucích pozicích v organizacích. Cristininy příspěvky o práci budoucnosti a podpoře žen dostat se do vedení organizací můžete sledovat v angličtině na LinkedIn.